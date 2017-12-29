ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi!

Uzun zamandır iki ülke arasında problem oluşturan vize vermeme olayı sonunda çözüldü. ABD vizelerin verileceğini açıkladı. Türk Hava Yolları da Türkiye ile ABD arasında vize kısıtlarının kaldırılması sürecinde, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bilet iade ve değişikliklerinde bazı düzenlemelere gittiğini söyledi.

Haber THY’nin resmi sitesinden geldi. Türkiye-ABD veya ABD-Türkiye biletlerinde değişiklik ve iade yapılabileceğinin söylendiği açıklamada, TC pasaportuna sahip olan yolcular için 9 Ekim’e kadar yapılmış olan Türkiye çıkışlı ve dolayısıyla ABD varışlı biletler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar ücretsiz rezervasyon ve değişiklik yapılacağı duyuruldu. Bu yapılan değişiklikte yolcuların aynı ücret sınıfında olup olmasına bakılmayacak ancak aynı kabin içinde olmasına dikkat edilecek.

Biletlerde Ücretsiz Değişim ve İade!

Güzergah değişikliği ile ilgili de açıklamaların bulunduğu yazıda, değişikliklerin orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacağı belirtildi. İade taleplerinin ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacağının yer aldığı açıklamada, herhangi bir ücret farkının veya cezasının alınmadan biletin geçerliliğinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılabileceğini belirtti.

Garanti MCO(Miscellaneus Charges Order)’su alınmış veya ücret ödemesi yapılmış grupların rezervasyonlarının iade ve iptal işlemlerinin, mevcut ücret kurallarının dahilinde var olan cezaların gözetilmeden yapılacağı belirtildi.

İade taleplerinin ve bilet değişim taleplerinin ücretsiz olarak yapılacağını duyuran THY, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 9 Ocak 2018 tarihine kadar biletlerinin geçerliliği olacağını duyurdu.

THY bu değişim ve iadelerde herhangi bir ceza işlemi de uygulamayacak. Yani diğer işlemlerde uyguladığı cayma bedeli gibi bir ücret düşülmeyecek.