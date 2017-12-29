ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi!
Advert Advert Advert


ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi!


ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi!
ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi! Seda Polat - Tarih: 2017-12-29 Saat: 19:26:38
Anasayfa Şirketler ABD ile Vize Sorunu Çözüldü! THY’den Flaş Karar Geldi!

Uzun zamandır iki ülke arasında problem oluşturan vize vermeme olayı sonunda çözüldü. ABD vizelerin verileceğini açıkladı. Türk Hava Yolları da Türkiye ile ABD arasında vize kısıtlarının kaldırılması sürecinde, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bilet iade ve değişikliklerinde bazı düzenlemelere gittiğini söyledi.

Uzun zamandır iki ülke arasında problem oluşturan vize vermeme olayı sonunda çözüldü. ABD vizelerin verileceğini açıkladı. Türk Hava Yolları da Türkiye ile ABD arasında vize kısıtlarının kaldırılması sürecinde, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bilet iade ve değişikliklerinde bazı düzenlemelere gittiğini söyledi.

Haber THY’nin resmi sitesinden geldi. Türkiye-ABD veya ABD-Türkiye biletlerinde değişiklik ve iade yapılabileceğinin söylendiği açıklamada, TC pasaportuna sahip olan yolcular için 9 Ekim’e kadar yapılmış olan Türkiye çıkışlı ve dolayısıyla ABD varışlı biletler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar ücretsiz rezervasyon ve değişiklik yapılacağı duyuruldu. Bu yapılan değişiklikte yolcuların aynı ücret sınıfında olup olmasına bakılmayacak ancak aynı kabin içinde olmasına dikkat edilecek.

Biletlerde Ücretsiz Değişim ve İade!

Güzergah değişikliği ile ilgili de açıklamaların bulunduğu yazıda, değişikliklerin orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacağı belirtildi. İade taleplerinin ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacağının yer aldığı açıklamada, herhangi bir ücret farkının veya cezasının alınmadan biletin geçerliliğinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılabileceğini belirtti.

Garanti MCO(Miscellaneus Charges Order)’su alınmış veya ücret ödemesi yapılmış grupların rezervasyonlarının iade ve iptal işlemlerinin, mevcut ücret kurallarının dahilinde var olan cezaların gözetilmeden yapılacağı belirtildi.

İade taleplerinin ve bilet değişim taleplerinin ücretsiz olarak yapılacağını duyuran THY, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 9 Ocak 2018 tarihine kadar biletlerinin geçerliliği olacağını duyurdu.

THY bu değişim ve iadelerde herhangi bir ceza işlemi de uygulamayacak. Yani diğer işlemlerde uyguladığı cayma bedeli gibi bir ücret düşülmeyecek.  

thy vize kısıtları türk hava yolu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!