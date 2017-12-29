Uber İrtibatı Ceza Sebebi!

Konu ile ilgili açıklamayı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı yaptı. Açıklamalarda bulunan Başkan Yahya Uğur, Uber uygulaması ile irtibatı tespit edilen araçların turizm belgesinin iptal edildiğini belirtti. Uber ile irtibatı tespit edilen 668 aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizm belgesinin iptali de gerçekleşti.

Turizm belgesinin alınmasından sonra bu belgeyi korsan hizmette kullanan Uber sürücülerinin yakalanmaları halinde bu belgelerinin iptal edildiğini aktaran Başkan, bu süreçten itibaren Uber’in yasal olduğunu iddia etmesinin komik olduğunu söyledi. Başından itibaren dile getirdiklerini belirten Uğur, akıllı telefonlarla araç sistemi olan Uber’in korsan olduğunu ve Türkiye’de de yaşamasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Uber Korsan Taksicilik!

Yılbaşı gecesini baz alan Uğur, özellikle bu gecede müşterilerine alkollü araç kullanmamalarını ve yolculuk için de Uber’i tercih etmemelerini önerdiklerini belirtti. Emniyet yetkilileri tarafından denetimlerin devam ettiğini söyleyen Uğur, müşterilerin Uber’i tercih etmeleri halinde 292 lira ceza yazılacağını söyledi. Bu sebepten ötürü de müşterilere taksilerini tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulaması olan iTaksi’nin de hizmete girdiğini ve müşterilerin artık kolaylıkla taksiye ulaşabileceklerini belirtti.

Uber’in önümüzdeki yakın bir zamanda Türkiye’yi terk edeceğine inandığını söyleyen Uğur, taksiciliğe ihanet edip de Uber’e hizmet veren şoförlerin, yakın zamanda taksicilik mesleği içerisinde yer alamayacağını da belirtti.

Birkaç ay önce medyaya tamamen yansıyan Uber uygulaması, taksiciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Taksiciler bu uygulamanın korsancılık olduğunu ileri sürerek, bu uygulamanın kaldırılması için çağrıda bulunmuştu. Şimdi emniyet güçleri de Uber ile başa çıkmaya çalışıyor.