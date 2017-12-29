Eczacıbaşı’ndan Yatırım Planı! 3 Yılda 1,5 Milyar Lira!

2017 yılındaki yatırımlarını değerlendiren Eczacıbaşı, bu yıl 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. 2012-2020 yılları için de yatırım planlarını açıklayan Eczacıbaşı, bu yıllar arasında 1,5 milyar lira yatırım planladıklarını dile getirdi. Bu rakamların ise sadece organik yatırımları olduğuna dikkat çekti.

Topluluğun Üst Yöneticisi yani CEO’su Atalay Gümrah, bu yıl içinde tam 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtirken, 2018-2020 yılları arasında bu yatırım bakiyelerinin 1,5 milyar lira olacağını planladıklarını dile getirdi. Gümrah, gelişme ve fırsatlara bağlı olarak bahsi geçen yatırımlara ek yatırımların da mutlaka gündeme geleceğini belirtti.

Planlı Çalışma!

AA muhabirine açıklamalarda bulunan CEO, 2017 yılını değerlendirdi. Bu yılı temkinli bir şekilde planladıklarını dile getiren Gümrah, yıl içinde meydana elen fırsatların büyük bir bölümünü değerlendirebildiklerini belirtirken, riskleri de minimum kayıpla yönettiklerini dile getirdi. Ciro ve karlılık için de konuşan Gümrah, bu taraftaki bütçe hedeflerini önemli ölçüde aştıklarının da altını çizdi.

2017 yılına ait gelirlerinde %24 büyüme gerçekleştiğini dile getiren Gümrah, Türkiye’de elde ettikleri bu gelirin ağırlıklı olarak sektöründe Pazar lideri marka ve kuruluşlarının başarısına bağladıklarını belirtti.

Yurt dışı gelirlerinin %32 oranında arttığını söyleyen Gümrah, bu yıl hem ihracat hem de yurt dışındaki faaliyetlerinden sağlam gelir elde ettiklerinin altını çizdi.

2017 yılında tam 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Gümrah, 2018 ve 2020 yılları arasında bu yatırımlarının artacağını ve yaklaşık olarak 1,5 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirtti.