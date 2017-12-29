Gecikme Cezalarına Son! Artık Alınmayacak!

İnternet servis sağlayıcıları, GSM ve Uydu yayın hizmeti faturalarında gecikmeye düşen vatandaşlar, bir takvim yılı içerisinde ilk açma-kapama işleminde herhangi bir ücret ödemeyecek. Şirketler açma kapama işlemi adı altında müşteriden herhangi bir ücret talep edemeyecek.

Türkiye’de yaklaşık olarak 78 milyon mobil hat kullanıcısı var. 60 milyonu aşkın da internet ve uydu yayını abonesi bulunuyor. Hükümet bu konu ile ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu şirketler vatandaştan el yakan gecikme cezası alamayacak, hükümet buna karşı vatandaşı koruyacak.

Sadece İlk Olanda!

Bu açma kapama ücreti sadece ilk olanda geçerli olacak. Yani vatandaşın bunu sürekli yapması durumunda şirket bunu alabilecek ancak ilk açma kapama yapıldığında şirket herhangi bir ücret talep edemeyecek. Açma kapama ücreti uygulanacak olan durumlar için ise asgari bir süre var. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari süre 7 gün. 7 gün öncesinden olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli öncelikle aboneye bildirilecek.

Faturanın belirtilen son ödeme tarihinde ödenmemesi sebebiyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu günden itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

Konu ile ilgili açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Arslan 2018 yılının Mayıs ayında yürürlüğe girecek olan elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olan tüketici yönetmeliği ve bunun yanında açma-kapama bedelleri konusunda açıklamalarda bulunarak, bu alınan kararlarla vatandaşın korunmaya alındığının altını çizdi.

Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile bu tarihten sonra açma-kapama adı altında müşterilerden ücret alınamayacak.