Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı!
Advert Advert Advert


Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı!


Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı!
Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-29 Saat: 21:36:04
Anasayfa Yatırım Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı!

Japon telekomünikasyon şirketi Softbank, geliştirilen araç çağırma uygulaması Uber’in yüzde 15’lik hissesini 8 milyar dolara satın alarak küresel boyutta ulaşım şirketlerine yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Uber, Softbank himayesinde bir konsorsiyumun San Francisco merkezli araç çağırma uygulaması şirketinin yüzde 15’lik payını en düşük 8 milyar dolar yatırımla alacağını bildirdi. Şirketin başlıca yatırımcılarının hisselerin çoğunluğunu alacağı anlaşmayla Uber’in değeri 48 milyar dolara çıkacak. Uber yetkilileri bu yatırımla şirketin büyümesini ve teknoloji yatırımlarının yapılacağını belirtti. Anlaşmanın 2018 senesinin ilk aylarında tamamlanacağı öngörülmekte.

Uber’in yaptığı açıklamalar kapsamında, satın alma işlemi yapanlarla teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, şirketin büyümesinin ivme kazanması ve kurumsal yönetimin güçlendirilmesinin beklendiği anlaşmanın sonuçlandırılması için yakın ortaklık içinde çalışmalar yürütmeyi heyecanla bekledikleri ifade edildi. Anlaşmaya göre Uber’in yönetim kurulunun 11 direktörden 17 direktöre çıkacak ve Softbank yatırımcı grubunun da yönetimde birkaç söz sahibi olacak.

Şirket Skandalların Ardından Yüzde 30 Aşağı Fiyata Anlaşma Yaptı

Firmanın hisselerini 2019 senesinde halka arz etmeyi planladıklarını dile getiren ve anlaşmaya destek veren Uber’in yeni CEO’su Dara Khosrowshahi, bu anlaşmanın firmanın bir skandalla mücadele ettiği, denetleme otoriteleri tarafından soruşturma altına alındığı ve çalıntı teknoloji iddiasıyla dava edildiği zor bir seneden sonra yapıldığını anımsattı. Khosrowshahi, Dragoneer Investment Group ve Çinli Tencent Holding’in konsorsiyumda bulunan şirketler olduğunu aktardı.

Uluslararası yatırımlarını günden güne çoğaltan Japon yatırım şirketi SoftBank, uzun zamandır süren görüşmelerin ardından Uber'in hisselerinin yüzde 15'ini satın almak için anlaşma yaptı. Anlaşma, son zamanlarda değer kaybı yaşayan Uber'in geçen seneki piyasa değerinin yüzde 30 aşağı fiyatına yapıldı. Anlaşma gereğince SoftBank Uber'e 7 milyar dolar değerinde yatırım yapacak. 

Softbank Uber Yatırım Dara Khosrowshahi San Francisco
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!