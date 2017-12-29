Uber’in Yüzde 15’lik Hissesi Dev Şirkete Satıldı!

Uber, Softbank himayesinde bir konsorsiyumun San Francisco merkezli araç çağırma uygulaması şirketinin yüzde 15’lik payını en düşük 8 milyar dolar yatırımla alacağını bildirdi. Şirketin başlıca yatırımcılarının hisselerin çoğunluğunu alacağı anlaşmayla Uber’in değeri 48 milyar dolara çıkacak. Uber yetkilileri bu yatırımla şirketin büyümesini ve teknoloji yatırımlarının yapılacağını belirtti. Anlaşmanın 2018 senesinin ilk aylarında tamamlanacağı öngörülmekte.

Uber’in yaptığı açıklamalar kapsamında, satın alma işlemi yapanlarla teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, şirketin büyümesinin ivme kazanması ve kurumsal yönetimin güçlendirilmesinin beklendiği anlaşmanın sonuçlandırılması için yakın ortaklık içinde çalışmalar yürütmeyi heyecanla bekledikleri ifade edildi. Anlaşmaya göre Uber’in yönetim kurulunun 11 direktörden 17 direktöre çıkacak ve Softbank yatırımcı grubunun da yönetimde birkaç söz sahibi olacak.

Şirket Skandalların Ardından Yüzde 30 Aşağı Fiyata Anlaşma Yaptı

Firmanın hisselerini 2019 senesinde halka arz etmeyi planladıklarını dile getiren ve anlaşmaya destek veren Uber’in yeni CEO’su Dara Khosrowshahi, bu anlaşmanın firmanın bir skandalla mücadele ettiği, denetleme otoriteleri tarafından soruşturma altına alındığı ve çalıntı teknoloji iddiasıyla dava edildiği zor bir seneden sonra yapıldığını anımsattı. Khosrowshahi, Dragoneer Investment Group ve Çinli Tencent Holding’in konsorsiyumda bulunan şirketler olduğunu aktardı.

Uluslararası yatırımlarını günden güne çoğaltan Japon yatırım şirketi SoftBank, uzun zamandır süren görüşmelerin ardından Uber'in hisselerinin yüzde 15'ini satın almak için anlaşma yaptı. Anlaşma, son zamanlarda değer kaybı yaşayan Uber'in geçen seneki piyasa değerinin yüzde 30 aşağı fiyatına yapıldı. Anlaşma gereğince SoftBank Uber'e 7 milyar dolar değerinde yatırım yapacak.