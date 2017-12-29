Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi

Müteahhitlik sektöründe uzun süreden beri beklenen ve sektörde yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilen Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)’in beraber yürüttüğü çalışmalar sonucu oluşturduğu protokol dahilinde, inşaat sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerine sahip olması gerekecek. TSE ve İNTES, “Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi"ne yönelik iş birliği protokol anlaşması imzaladı.

Güvenilir Ve Tarafsız Bir Sistem

İNTES yetkilileri tarafından konuda uzman kişiler tarafından oluşturulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin kamuoyuna bildirilmesi ile beraberinde belgelendirme süreci başlayacak. Muhabirlere konuya dair değerlendirmelerde bulunan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinde yapım müteahhitliği faaliyetlerinde bulunan kişilerin sıkı denetimlerden geçeceğini ifade etti. Koloğlu, müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle saydam, anlaşılır, güvenilir ve tarafsız bir sistemin faaliyete sokulacağını dile getirdi.

Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliği kriterlerinin kesin olarak bildirilmemiş olmasının ya da bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici niteliklerin aranmamasının, sektörü isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğüne dikkat çekti. Türkiye’de bulunan müteahhit sayısında açıklanan kesin bir verinin olmadığını anlatan Koloğlu, buna rağmen sayıları yüz binlere ulaşan müteahhit adıyla iş yapan firma olduğunu belirtti. Sektöre girerken bir sınırlama ya da yeterlilik koşulunun olmamasının, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin piyasaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çeken Koloğlu, müteahhitliğin bir mühendisliğe dayalı bir sektör olduğunu ve müteahhitlerin mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden insanlar olduğunu vurguladı.