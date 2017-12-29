Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi
Advert Advert Advert


Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi


Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi
Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-29 Saat: 22:04:36
Anasayfa Eko Gündem Artık Herkes Müteahhit Olamayacak! Yeterlilik Kriterleri Geldi

TSE ve İNTES’in ortak çalışmalar sonucu müteahhitlik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacak protokol kapsamında, inşaat sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerine sahip olması gerekecek.

Müteahhitlik sektöründe uzun süreden beri beklenen ve sektörde yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilen Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)’in beraber yürüttüğü çalışmalar sonucu oluşturduğu protokol dahilinde, inşaat sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerine sahip olması gerekecek. TSE ve İNTES, “Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi"ne yönelik iş birliği protokol anlaşması imzaladı.

Güvenilir Ve Tarafsız Bir Sistem

İNTES yetkilileri tarafından konuda uzman kişiler tarafından oluşturulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin kamuoyuna bildirilmesi ile beraberinde belgelendirme süreci başlayacak. Muhabirlere konuya dair değerlendirmelerde bulunan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinde yapım müteahhitliği faaliyetlerinde bulunan kişilerin sıkı denetimlerden geçeceğini ifade etti. Koloğlu, müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle saydam, anlaşılır, güvenilir ve tarafsız bir sistemin faaliyete sokulacağını dile getirdi.

Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliği kriterlerinin kesin olarak bildirilmemiş olmasının ya da bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici niteliklerin aranmamasının, sektörü isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğüne dikkat çekti. Türkiye’de bulunan müteahhit sayısında açıklanan kesin bir verinin olmadığını anlatan Koloğlu, buna rağmen sayıları yüz binlere ulaşan müteahhit adıyla iş yapan firma olduğunu belirtti. Sektöre girerken bir sınırlama ya da yeterlilik koşulunun olmamasının, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin piyasaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çeken Koloğlu, müteahhitliğin bir mühendisliğe dayalı bir sektör olduğunu ve müteahhitlerin mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden insanlar olduğunu vurguladı.

TSE İNTES Celal Koloğlu Müteahhitlik Standart
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!