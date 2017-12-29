Senenin Son İşlem Gününde BIST Tarihi Rekor Kırdı
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Senenin Son İşlem Gününde BIST Tarihi Rekor Kırdı


Senenin Son İşlem Gününde BIST Tarihi Rekor Kırdı
Senenin Son İşlem Gününde BIST Tarihi Rekor Kırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-29 Saat: 23:06:52
Anasayfa Borsa&Finans Senenin Son İşlem Gününde BIST Tarihi Rekor Kırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi senenin son işlem gününde 852.56 puan artarak 115.333.01 puanla kendi rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi güne 227.94 puan ile yüzde 0.20 oranında değer artışıyla 114.708,39 puanla giriş yaptı. Cuma gününün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 370.18 puan ve yüzde 0.32 oranında değer kazanarak 114.850.62 puanla sonlandırdı. Gün içinde en düşük 114.378.25 seviyesine, en yüksek ise 115.840.17 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran endeks, kapanış rekorunu yüzde 0.74 oranında değer artışıyla 115.333.01 seviyesine çıkardı. Önceki günün kapanışına kıyasla mali endeks yüzde 0.69 oranında, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında, hizmetler endeksi yüzde 0.82 oranında, teknoloji endeksi de yüzde 2.98 oranında değer kazandı.

Hisse Senetlerinin Çoğunluğu Kazandırdı

BIST 30 endeksi önceki günün kapanışına göre 1.111.85 puan ile yüzde 0.79 oranında değer kazancıyla 142.112.44 seviyesinde sonlandırdı. İşlem görmekte olan 506 hisse senedinin 202 tanesinin değeri artarken, 153 tanesi değer kaybetti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Halkbank ve Şekerbank senenin son işlem gününde en çok işlem gören hisse senetleri olarak belirlendi. Ons altın küresel piyasalarda saat 18.20 sularında 1.303.01 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.28 oranında yükselirken altının kilosu kapanış esnasında 156 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alırken 3.7692 lira, satarken 3.7843 lira olarak bildirdi. TCMB, önceki günde efektif kurunu alırken 3.8078 lira, satarken 3.8230 lira olarak bildirmişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmekte olan 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12.98 seviyesinde, bileşik getirisi de yüzde 13.40 seviyesinde gerçekleşti.

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