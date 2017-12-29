Vergi Ve Harçlarda Yeniden Değişiklik Yapıldı!

Konuyla alakalı tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bildirildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları "Torba Yasa" olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da belirtilen tutarlar üstünden alınacak.

Tebliğler kapsamında, 2018 senesinde yaş ve motor silindir hacmine göre motosikletler için uygulanacak MTV oranları 19 bin lira ile 1.791 lira arasında değişiklik gösterecek. MTV’ler, minibüs için yaşına göre 288-888 lira arasında, panelvan ve motorlu karavanlar için yaş ve motor silindir hacmine göre 440- 1.791 lira arasında, otobüs ve benzerleri için yaş ve oturma yeri sayısına göre 587-3.587 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için yaş ve azami toplam ağırlığa göre 260-4.39 lira, uçak ve helikopterler için yaş ve azami kalkış ağırlığına göre 7.0191-60.007 lira arasında değişiklik gösterecek.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı baz alınarak metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesap edilecek. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 oranında yükseltilecek.

Gelir Vergileri

Gelir vergisine dahil olan gelirlerin vergilendirilmesinde temel alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde temel alınmak üzere tekrar belirlendi. Bu duruma göre, 14.800 liraya kadar yüzde 15.080, 120 bin liranın 34 bin lirası için 6 bin 60 lira (Ücret Gelirlerinde 120 Bin Liranın 34 Bin Lirası İçin 6 Bin 60 Lira), fazlası yüzde 27.80 bin liradan fazlasının 80 bin lirası için 18 bin 480 lira (Ücret Gelirlerinde 120 Bin Liradan Fazlasının 120 Bin Lirası İçin 29 Bin 280 Lira), fazlası da yüzde 35 olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ kapsamında, kanunun ilgili maddelerinde bulunan 2017 senesinde uygulanan had ve tutarlar da yeniden değerleme oranı olan yüzde 14.47 düzeyinde yükseltildi.

Düzenlemeler, 1 Ocak 2018 tarihi ile yürürlüğe girecek.