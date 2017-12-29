Ulaştırma Bakanı Arslan 2018 Senesine Yönelik Hedeflerini Açıkladı

2017 senesine yönelik değerlendirme ve 2018 senesine dair hedeflerini anlattığı bir basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu toplantı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda son 15 sene içinde Bakanlığın toplam 380 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptığını aktardı. 2018 senesinde ise 28 milyar 800 milyon lira tutarında yatırım yapacaklarını dile getiren Bakan Arslan, bu sene 15 milyar 900 milyon lira tutarında 123 proje yaptıklarını 2018 senesinde tamamlanması öngörülen 47 milyar 700 milyon lira tutarında 126 projeyi de başlattıklarını açıkladı.

Yollar Kısaldı

Karayollarına yapılan yatırımlara dair bilgilendirme yapan Arslan, 2019 senesinde tüm şehirlerin bölünmüş yollar aracılığıyla birbirine bağlanmasını sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını aktardı. Toplam yol ağının yüzde 38.5'lik kısmının bölünmüş yol olduğunu anlatan Arslan, trafiğin yüzde 80’lik kısmının bölünmüş yollardan yapıldığına işaret etti. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı'da çalışmaların hala sürdüğünü ifade eden Arslan, bu yolların 125 kilometrelik bölümünün 2018 senesi bitmeden, kalan bölümünün ise 2019'da tamamlanmasını hedeflendiklerini dile getirdi.

Kuzey-Güney aksında bulunan önemli tünellerin 2018 senesinde faaliyete gireceğini belirten Arslan, bu tünellerden Rize-Erzurum yolu üstündeki Ovit tüneli ile Kırık ve Dallıkavak tünellerinin de tamamlanmasıyla güzergahta 41 kilometrelik kısalma olacağını, bu üç tünelin Karadeniz limanlarını Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz'e bağlayacağını anlattı. Karayollarına 15 senede 50 milyon ağaç dikildiğine işaret eden Arslan, bu sene 4.3 milyon ağaç dikimi yapıldığını bildirdi.

Yeni İş Olanakları Sunulacak

Bu sene 161 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu görevlendirdiklerini ifade eden Arslan, bu sayede 2018 senesinde 15 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti. Demiryollarına da gereken titizliği gösterdiklerini dile getiren Arslan, Ankara-Sivas YHT hattında 2018 senesinin sonlarına doğru test sürüşlerine, 2019 senesinin ilk yarısında ise yolcu taşımacılığına başlamayı planladıklarını bildirdi.