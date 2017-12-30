Rüzgar Enerjisinde Kapasite Lideri Polat Enerji Oldu
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Rüzgar Enerjisinde Kapasite Lideri Polat Enerji Oldu


Rüzgar Enerjisinde Kapasite Lideri Polat Enerji Oldu
Rüzgar Enerjisinde Kapasite Lideri Polat Enerji Oldu Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 08:10:23
Anasayfa Eko Gündem Rüzgar Enerjisinde Kapasite Lideri Polat Enerji Oldu

Özel sektör tarafından kurulmak istenen rüzgar enerjisi santrallerine kapasite tahsisi için gerçekleştirilen yarışmada 2110 megavat kapasite dağıtımı gerçekleştirildi.

Rüzgar enerjisi santralleri kurmak isteyen özel sektör için bu alanda sahip olabilecekleri kapasite Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen bir yarışma ile belirleniyor. Bu hafta başında düzenlenen yarışmada da 29 ana şirket ürettiği elektriği şebekeye satabilme hakkı elde etti. Yarışmaya katılarak yüksek kapasite hakkı kazanan firmalar arasında 462.9 MW ile Polat Enerji, 275.6 MW ile Borusan EnBW Enerji, 241.8 MW ile Ataseven Grubu, 199 MW ile Özgül Holding ve 170 MW ile Polimeks yer aldı.

Zorlu Yarışmada Başarılı Olamadı

Zorlu grubuna bağlı olan Zorlu Enerji katıldığı bölgelerde yarışmaları kazanamadı. Turcas Petrol de Çanakkale bölgesinde 40 MW, İzmir bölgesinde 21 MW ve Balıkesir'de 35 MW santral projeleri ile yarışmaya katıldı fakat başarılı olamadı. Rüzgar Enerjisi Santrali kurmak isteyen birçok firma bulunuyor ancak Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin dağıtım şebekesi sınırlı bir hacimde elektrik iletme gücüne sahip. Bu nedenle mevcut hacim üzerinden hesaplamalar yapılarak sınırlı kapasite firmalar arasında yarışmalar aracılığı ile dağıtılıyor.

Rüzgar Enerjisi Santrali Maliyeti 3 Milyar Dolardan Başlıyor

Rüzgar Enerjisi alanında yatırım yapmak ülkemizde her geçen gün artan bir ilgiye sahip. İrili ufaklı birçok firma bu konuda yatırım yapmanın yollarını arıyor. İzin ve inşa süreçleri üç ila dört yıl alabilen bu santrallerin elektrik firmalarına yaklaşık maliyetleri ise 3 milyar dolardan başlıyor. Ülkemizde şu anda aktif olarak faaliyet gösteren toplamda 4 bin megavat güce sahip rüzgar enerjisi santrali bulunuyor.

res rüzgar enerjisi polat enerji
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