Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor
Advert Advert Advert


Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor


Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor
Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 08:33:51
Anasayfa Şirketler Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor

Ülkemizin önemli taşımacılık ve savunma sanayi firmalarından olan Otokar ihracat ile de önemli başarılara imza atıyor.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Otokar firmasında toplu taşımacılık, nakliye ve lojistik sektörü ile savunma sanayi alanında çok sayıda ürüne dair üretimler gerçekleştiriliyor. Ülke ekonomisine gerçekleştirdikleri ihracat ile büyük katkı sağlayan Otokar’ın ürettiği askeri araçlar 30’un üzerinde dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve de güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

Koç Holding’in Önemli Bir Markası

Otokar 553 bin metrekare alanda kurulmuş ve 2 binden fazla çalışana sahip bir firma. Koç Topluluğu şirketleri arasında yer alan Otokar özellikle taşımacılık araçları alanındaki deneyimi ile bu sektörde Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olarak değerlendiriliyor. Otokar markalı bu ürünler aynı zamanda ihracatta da önemli bir alana sahip. Bu otobüsler 40’tan fazla ülkede kullanılıyor.

Savunma Sanayinde Her Geçen Gün Biraz Daha Gelişiyor

Savunma sanayi alanındaki yatırımları ile her geçen gün biraz daha gelişen ve farklı ürünler sunan firmanın uluslararası satışlarında 30’un üzerinde ülke ile çalışıldığı resmi rakamlarda yer alan bilgiler arasında. Tescilli bir Nato ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar gerçekleştirdiği bu ihracatlar ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Altay tankı projesinde de aktif olarak geliştirme ve test döneminde görev aldıklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç bu alanda yaptıkları çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Birçok farklı ürün konseptine sahip olmalarına rağmen her birinin piyasada tercih edilen ürünler olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Görgüç, yerli ve milli askeri araçlara sahip olmanın önemini vurguladı.

koç holding otokar altay tankı sakarya arifiye
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı
New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı
30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!