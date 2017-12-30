Otokar Ürünleri 60’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediliyor

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Otokar firmasında toplu taşımacılık, nakliye ve lojistik sektörü ile savunma sanayi alanında çok sayıda ürüne dair üretimler gerçekleştiriliyor. Ülke ekonomisine gerçekleştirdikleri ihracat ile büyük katkı sağlayan Otokar’ın ürettiği askeri araçlar 30’un üzerinde dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve de güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

Koç Holding’in Önemli Bir Markası

Otokar 553 bin metrekare alanda kurulmuş ve 2 binden fazla çalışana sahip bir firma. Koç Topluluğu şirketleri arasında yer alan Otokar özellikle taşımacılık araçları alanındaki deneyimi ile bu sektörde Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olarak değerlendiriliyor. Otokar markalı bu ürünler aynı zamanda ihracatta da önemli bir alana sahip. Bu otobüsler 40’tan fazla ülkede kullanılıyor.

Savunma Sanayinde Her Geçen Gün Biraz Daha Gelişiyor

Savunma sanayi alanındaki yatırımları ile her geçen gün biraz daha gelişen ve farklı ürünler sunan firmanın uluslararası satışlarında 30’un üzerinde ülke ile çalışıldığı resmi rakamlarda yer alan bilgiler arasında. Tescilli bir Nato ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar gerçekleştirdiği bu ihracatlar ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Altay tankı projesinde de aktif olarak geliştirme ve test döneminde görev aldıklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç bu alanda yaptıkları çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Birçok farklı ürün konseptine sahip olmalarına rağmen her birinin piyasada tercih edilen ürünler olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Görgüç, yerli ve milli askeri araçlara sahip olmanın önemini vurguladı.