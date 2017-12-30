Ülkemizin Dış Borç Stoku Açıklandı: 438 Milyar Dolar
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Ülkemizin Dış Borç Stoku Açıklandı: 438 Milyar Dolar


Ülkemizin Dış Borç Stoku Açıklandı: 438 Milyar Dolar
Ülkemizin Dış Borç Stoku Açıklandı: 438 Milyar Dolar Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 08:56:33
Anasayfa Eko Gündem Ülkemizin Dış Borç Stoku Açıklandı: 438 Milyar Dolar

Ülkemizin 30 Eylül tarihi itibari ile brüt dış borç stoku 438 milyar dolar olarak açıklandı.

Ülke ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan dış borç hakkındaki veriler Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan verilerde 30 Eylül tarihi baz alınırken mevcut brüt ve net dış borç stoku Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutuldu.

Türkiye'nin 30 Eylül 2017 tarihindeki brüt dış borç stoku 438 milyar dolar oldu. Bu borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 51,9 şeklinde hesaplandı. Bu durum milli gelirin yarıdan fazlasının brüt dış borç stoku için harcandığını ifade ederken aynı hesaplama yine 30 Eylül tarihindeki net dış borç stoku üzerinden de yapıldı. Bu hesaplamaya göre Türkiye’nin 30 Eylül 2017 tarihindeki net borç stoku 282,1 milyar dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Ekonomi Borç İle Döndürülüyor

Aynı dönemde Hazine tarafından garanti altına alınmış dış borç stoku ise 13,5 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku kaleminde ise toplam rakam 229,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu stokun milli gelire oranı ise yüzde 7,8 oldu.

Son olarak Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku 836 milyar lira olarak gerçekleşti. AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

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