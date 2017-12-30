Komşunuz Gürültü Mü Yapıyor? Cezası 964 TL
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Komşunuz Gürültü Mü Yapıyor? Cezası 964 TL


Komşunuz Gürültü Mü Yapıyor? Cezası 964 TL
Komşunuz Gürültü Mü Yapıyor? Cezası 964 TL Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 09:19:38
Anasayfa Eko Gündem Komşunuz Gürültü Mü Yapıyor? Cezası 964 TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Bakanlık tarafından belirlenen ceza kalemleri arasında çok sayıda önemli madde yer alıyor. Buna göre umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirleten kişilere uygulanacak para cezası 232 lira oldu. Bireylerin huzur ve sükunu, ruh ve beden sağlıklarını bozabilecek seviyede gürültü ve titreşim oluşturan konutlara ise 964 lira ceza uygulanacak. Ulaşım araçlarının gürültü cezası 2 bin 910 lira, iş yerleri ve de atölyeler için bu ceza 9 bin 719 lira olarak belirlendi. Şantiyeler ve eğlence alanları için gürültü cezaları ise 29 bin 173 lira olarak rekor seviyeye yükseldi.

Tüm Cezalar Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm idari cezaları yeniden değerleme oranında artırdı. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bu cezalar arasında vatandaşların dikkatli olması gereken konular da yer alıyor. Örneğin egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak ceza bin 206 liraya yükseldi. Yönetmeliklerde belirlenen egzoz emisyon standartlarına aykırı değerlere sahip olan motorlu araç sahiplerine ise 2 bin 423 lira ceza verilecek.

Hava Kirliliği Bakanlığın Önemli Bir Gündem Maddesi

Kurulma ve işletilmesi hava kirliliğine neden olması yüzünden özel izinlere tabi olan işletmeleri gerekli makamlardan izin almadan kuran, işleten veya mevcut iznin iptal olmasına rağmen işletmeye devam eden kişilere uygulanacak ceza ise 58 bin 351 lira olarak belirlendi. Ayrıca bu tesislerin emisyon miktarlarında gerekli sınırları aşmaları durumunda uygulanacak ceza ise 116 bin 709 lira olacak. 

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