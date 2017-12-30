30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 09:32:00
Anasayfa Altın&Döviz 30.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Senenin son günleri piyasalar açısından hareketli devam ediyor. Dün borsa tarihini rekorunu kırmış ve yılı oldukça yüksek bir seviyeden kapatmıştı.

Dolar kuru son günlerde düşüşe geçerek 3,80 desteğinin altına inmişti. Özellikle ABD ile yaşanan vize krizinin artık sona erdiğini belirten ABD Büyükelçiliği açıklamasının ardından piyasadaki stres de sona ermiş be rahatlama sağlanmıştı. Ancak döviz kurundaki bu değişimlerin altında yatan en önemli etkenlerden biri birçok ülkede Noel tatilleri nedeni ile piyasaların kapalı olması. Noel tatilinin bitmesinin ardından piyasalardaki hareket ve akış artacak ve kurun gerçek yönü daha net ortaya çıkacak.

Euro kurunda da şu anda aktif bir yukarı yönlü hareket hakim. Özellikle dolardaki düşüş devam ederken Euronun bu şekilde artış göstermesi Euro/ Usd paritesinin de yükselmesine neden oldu ve parite tarihi bir rekor kırarak 1,2 seviyesinin üzerine yerleşti.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7750’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7982 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5133 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5468’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2 seviyesini geçmesini sağladı. Parite güne 1,2005 seviyesinden başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi son 24 saatte yüzde 2,66 yükselerek 14 bin 310 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altında yükseliş devam ediyor. Serbest piyasada gram altın güne 158,91 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,82 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

 

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