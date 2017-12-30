Kaçak Sigara Çalışmaları İle 3 Milyar Liralık Vergi Artışı Sağlandı
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Kaçak Sigara Çalışmaları İle 3 Milyar Liralık Vergi Artışı Sağlandı


Kaçak Sigara Çalışmaları İle 3 Milyar Liralık Vergi Artışı Sağlandı
Kaçak Sigara Çalışmaları İle 3 Milyar Liralık Vergi Artışı Sağlandı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-30 Saat: 09:48:22
Anasayfa Eko Gündem Kaçak Sigara Çalışmaları İle 3 Milyar Liralık Vergi Artışı Sağlandı

Tüfenkci kaçak sigaraya karşı verilen mücadelenin bu sene ülke hazinesine 3 milyar lira değerinde vergi kazandırdığını ifade etti.

Kaçak sigara ve tütün mamulleri kullanımı ülkemizde önemli bir sorun olarak ele alınıyor. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu tütün ürünlerine devlet tarafından uygulanan yüksek oranlardaki vergiler nedeni ile tütün ihtiyaçlarını farklı şekillerde gidermeye çalışıyor. Bu yöntemlerden birisi de hemen hemen her yerde bulunabilen kaçak sigaraları tercih etmek. Ancak kaçak sigaralar hem insan sağlığına zararlı hem de devletin vergi gelirinden mahrum olmasına neden oluyor. Bu nedenle birçok bakanlık bu konuda aktif görev alarak kaçak sigara ile mücadele ediyor.

2014 yılında gerçekleştirilen bir ankette ülkemizde sigara kullanan kişilerin yüzde 21’inin orijinal, bandrollü sigara almak yerine kaçak sigara tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Devletin bu konudaki gümrük alanlarından itibaren gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde kaçak sigara kullanımı yüzde 8,5 oranında azaldı.

Gümrüklerde Özel Dedektör Köpeklerimiz Var

Konu ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konu ile ilgili çok kollu çalışmaları bulunduğunu açıkladı. Gümrük noktalarında görev yapan 16 ayrı dedektör köpeğin tüm kaçakçılık ile mücadele ettiğini ifade eden Tüfenkci gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde son 3 yıl içerisinde toplam 34 milyon 128 bin paket sigara ve binlerce kilogram puro, tütün, nargile tütünü ve benzeri tütün mamulleriyle makaron olarak bilinen içi boş filtreli sigara kağıdının ele geçirildiğini aktardı.

Ülke içerisinde sigara kaçakçılığının yoğun olduğu tespit edilen büfeler, depolar, sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara satışının engellenmesi için saha denetimlerine başladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, bu alanda 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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