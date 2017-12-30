Türk Telekom 3 Ödül Birden Aldı
Advert Advert Advert


Türk Telekom 3 Ödül Birden Aldı


Türk Telekom 3 Ödül Birden Aldı
Türk Telekom 3 Ödül Birden Aldı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 09:51:11
Anasayfa Turizm Türk Telekom 3 Ödül Birden Aldı

Türk Telekom bir süredir The Global Carrier Awards 2017 etkinliğinde yer alıyordu. Etkinlik sonunda 3 ödül birden aldığı açıklandı.

Türk Telekom’un uluslararası toptan ses, data altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu iştiraki Türk Telekom International, 25 Ekim’de Londra’da düzenlenen The Global Carrier Awards 2017’den 3 büyük ödülle döndü.

Türk Telekom International, “En İyi Doğu Avrupa/BDT Toptan Taşıyıcı” ve “En İyi Müşteri Deneyimi” ödüllerine layık görülürken, bölgesindeki yenilikçi ve mükemmeliyet odaklı oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

En İyi Deniz Altı Teknolojisi Türk Telekom International’ın

En gelişmiş deniz altı teknolojisine sahip SEA-ME-WE 5 Konsorsiyumu’nun üyesi olan Türk Telekom International, taşıyıcı topluluğu için en büyük ve en prestijli ödül etkinliği haline gelen The Global Carrier Awards etkinliğinde “En İyi Deniz Altı İnovasyonu” (Best Subsea Innovation) ödülüne de hak kazandı.

türk telekom ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?