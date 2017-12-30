2018 Yılı Asgari Ücret Zammı Açıklandı! Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Aralık ayı başından itibaren devam eden Asgari Ücret görüşmeleri sonunda neticelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında dün son kez toplanan Asgari Ücret kurulu sonunda beklenen açıklamayı yaptı. 2018 yılı için belirlenen asgari ücret net 1603 TL olarak açıklandı.

2018 Yılı Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda net bir karar çıkamamış ve milyonlarca işçi ve yakınları dün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti. Dün yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen açıklamada 2018 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 2 bin 29 lira olarak açıklanırken işçinin eline geçecek net asgari ücret bin 603 lira olarak belirtildi.

Bu sayede asgari ücret yüzde 14,2 artış göstererek 199 lira zamlanmış oldu. Karar çoğunluk oran ile alınmak ile birlikte Türk-İş tarafından karara muhalefet şerhi konuldu. Türk-İş yetkilileri açlık sınırının altında kalan bu asgari ücret miktarının işçinin hak ettiği tutarın altında olduğunu ifade etti.

Bakan Komisyona Teşekkür Etti

Bakan Jülide Sarıeroğlu 1 ay boyunca devam eden komisyon görüşmelerinin ardından mutabakata varılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Hükümetin asgari ücret konusundaki desteğinin yüzde 14 oranındaki zam ile tekrar görüldüğünü dile getiren Sarıeroğlu konu ile ilgili iki tarafın da mağdur edilmeyeceği bir seviyede buluşulduğunu vurguladı.