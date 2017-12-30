New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı
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New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı


New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı
New York Borsası 2017'nin Son İşlem Gününü Düşüşle Kapattı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-30 Saat: 10:42:53
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New York Borsası yıl içerisinde rekorlara sahne olmuştu. Yılın son işlem gününü ise düşüş yönlü hareketlerle tamamlandı. En fazla düşüş kaydeden hisselerse teknoloji ve enerji oldu.

New York Borsası yıl içerisinde rekorlara sahne olmuştu. Yılın son işlem gününü ise düşüş yönlü hareketlerle tamamlandı. En fazla düşüş kaydeden hisselerse teknoloji ve enerji oldu.

New York Borsası Endekslerinde Son Durum!

New York Borsası’nın kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi’nin yüzde 0,48’lik değer kaybıyla karşı karşıya kaldığı görüldü. Endeks 118,29 puan kayıp yaşayarak, gün sonunu 24.719,22 puandan yaptı.

Standard & Poor’s 500 Endeksi ise gün sonunda 13,93 puanlık değer kaybıyla yaşayarak, yüzde 0,52’lik düşüş kaydetti. Standard & Poor’s 500 Endeksi’nin kapanış puanı 2.690,60 oldu.

New York Borsası’nda Nasdaq Teknoloji Endeksi de değer kaybı yaşayan endekslerden oldu. Endeks değerindeki azalış yüzde 0,67’yi buldu ve 46,77 puan seviyesinde düştü. Endeks yılın son işlem gününde kapanışı 6.903,39 puandan yaptı.

Bilindiği gibi ABD Borsaları yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırmıştı. Yatırımcının yüzü artan değerlerle gülmüş, borsaya olan ilgi artmıştı. Yılın son işlem günündeki gerilemenin teknoloji hisselerinden ve enerji hisselerinden kaynaklandığı belirten uzmanlar, söz konusu hisselerde değer kaybının büyük olduğuna dikkat çekti.

Teknoloji hisseleri arasında en fazla değer kaybını yaşayanlar arasında Amazon ve Apple gibi devlerin olduğu dikkat çekti.

Amazon Hisseleri Yüzde 1,4 Değer Kaybetti

Amazon hisselerindeki gerileme yüzde 1,4’ü buldu. Şirket hisselerinin aşağı yönlü hareketini ABD Başkanının sosyal medya açıklamaları tetikledi.  Yine teknolojinin dünya markası olarak bilinen Apple’da yılın son işlem gününü kayıplarla geride bıraktı. Şirketin borsa hisselerindeki düşüş yüzde 1 olarak kayda geçti. Bunların yanında değer kaybeden teknoloji şirketleri arasında Chesapeake Energy Corporation’da yer aldı. Şirket hisselerindeki düşüş yüzde 2’ye işaret etti. 

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