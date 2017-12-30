Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?
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Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?


Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim? Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-30 Saat: 11:08:41
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Piyasalar 2017 yılında hareketli günlere sahne oldu. Yılın en çok kazandıran yatırım aracı ne oldu? Borsa yılı nasıl tamamladı? Altın yatırımcısı ne kadar kazandı? Ayrıntılar haberimizde…

Piyasalar 2017 yılında hareketli günlere sahne oldu. Yılın en çok kazandıran yatırım aracı ne oldu? Borsa yılı nasıl tamamladı? Altın yatırımcısı ne kadar kazandı? Ayrıntılar haberimizde…

Yılın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu

Borsa 2017 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul yılı değer artışıyla sonlandırdı. Borsa yatırımcısının kazancı yüzde 47,60’ı buldu. Bu rakam borsayı yılın en çok kazandıranı konumuna taşıdı.

BIST 100 endeksi geçen yılı 78.138,66 puan seviyesinde kapatmıştı. Bu yılın kapanışı ise 115.333,01 puanda gerçekleşti. Endeks değerindeki yıl bazlı artış yüzde 47,60’ı buldu. Puan artışı ise 37.194,35’e denk geldi.

Altından Vazgeçmeyenler De Kazandı

Yatırımı altına yapanlarda kazananlar arasında yer aldı. Kapalıçarşı’da 24 ayarlık külçe altın yılsonunda yüzde 21,13 oranında değerlendi. Külçe altının fiyatı yılsonunda 158 lira 80 kuruşa kadar yükseldi. 24 ayarlık külçe altın geçen yılı 131 lira 10 kuruş seviyesinde tamamlamıştı. Cumhuriyet altını cephesinde kaydedilenlerde, fiyatın yüzde 21,09 oranında arttığını gösterdi. Cumhuriyet altını yıla bin 62 lirayla veda etti. Bir önceki yılın son işlem fiyatı 877 lira olarak kayda geçmişti.

Avro Bir Yılı Yüzde 22,48’lik Getiriyle Sonlandırdı

Yatırım araçları içerisinde yer alan dövizde yatırımcısını sevindirenlerden oldu. ABD dolarındaki bir yıllık kazanç yüzde 7,69’u gösterdi. Avro’nun yıl bazlı yükselişi yüzde 22,48’e kadar yükseldi.

Yatırım Fonları 2017’nin Kazandıranlarından Oldu

Yatırım fonlarının yıl değerlendirmesi de kazanca işaret etti. Buna göre yatırım fonları 2017’de ortalama olarak yüzde 12,95 değer kazandı. Emeklilik fonlarındaki değişimde artış yönlü olarak kayda geçti. Kazanç yüzde 14,69 oldu. 

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