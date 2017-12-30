Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Merkez Bankası Faiz Oranları Kararını Verdi

Merkez Bankası 2018 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde kredi kartlarına uygulanacak faiz oranları ile ilgili kararını verdi. Buna göre T.C. Merkez Bankası azami faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankasının Kararı Kredi Kartı Kullanıcılarını Memnun Etti

Merkez Bankası 2018’in ilk çeyreğini kapsayan dönemde kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Merkez Bankasının kararı kredi kartı tüketicilerine derin bir nefes aldırırken, açıklamada azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Kredi Kartı Faizleri Bireysel Kredi Faizlerinden Yüksek!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, kredi kartlarıyla yapılan işlemlerde söz konusu olan azami faiz oranlarında yılın birinci çeyreğinde geçerli olmak üzere bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi. Kredi kartlarına uygulanan faizlerin, bireysel kredilere uygulanan faizlere kıyasla yüksek olduğu ifade edilen açıklamada; durumun sadece Türkiye’de bu şekilde olmadığı belirtildi. Sistemin dünyada da bu şekilde olduğuna dikkat çekildi.

Kredi Kartı Yerine, Tüketici Kredisi Kullanın

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklamasında nakit ihtiyacı olan tüketicileri de uyardı. Kısa vadeli kredi desteğine ihtiyacı olanların, kredi kartlarından yararlanmak yerine bireysel kredileri tercih etmelerinin tüketicinin çıkarına olacağını belirterek; tüketici kredilerinde uygulanan faiz oranlarının daha düşük olduğunun altını çizdi.

Kredi Kart Kullanıcıları Faiz Kararının Yıl Boyunca Devam Etmesini İstiyor

Merkez Bankası tarafından yapılan bu açıklamalar kredi kartı kullananları sevindirdi. Faiz oranlarının yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yükselmeyeceğini öğrenen tüketiciler, söz konusu kararın 2018 yılı boyunca devam etmesini umut ettiklerini ifade etti.