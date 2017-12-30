Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı

Türkiye’nin hızla büyüyen gıda markalarından KasapDöner, İstanbul Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen AVM’lerinden Kozzy AVM’de yerini aldı.

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganı ve gerçekleştirdiği renkli kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner markası olan KasapDöner, hızla büyümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazırladığı döneriyle damağına düşkün olanların ilk tercihi olan KasapDöner, Kozzy AVM’de döner severler ile buluştu.

Döneri Dünya Markası Yapacağız

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, franchise sistemiyle büyümeye devam edeceklerini ifade ederek, ‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz ile döneri dünya markası yapmak’ dedi. Özürün, İstanbul’un yanı sıra ve Anadolu’da da büyümeye devam edeceklerini dile getirerek, ‘2018 yılında da Eskişehir, Bursa, Samsun gibi Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı hedefliyoruz’ diye konuştu.