Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı
Advert Advert Advert


Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı


Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı
Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 11:49:23
Anasayfa Şirketler Kasap Döner 2017 Bitmeden Son Şubesini Açtı

Kasap Döner 2017 yılı bitmeden önce son şubesini açarak büyüme hedeflerini gerçekleştirdi. Son şubesi Kozzy Avm'de açıldı.

Türkiye’nin hızla büyüyen gıda markalarından KasapDöner, İstanbul Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen AVM’lerinden Kozzy AVM’de yerini aldı.

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganı ve gerçekleştirdiği renkli kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner markası olan KasapDöner, hızla büyümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazırladığı döneriyle damağına düşkün olanların ilk tercihi olan KasapDöner, Kozzy AVM’de döner severler ile buluştu.

Döneri Dünya Markası Yapacağız

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, franchise sistemiyle büyümeye devam edeceklerini ifade ederek, ‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz ile döneri dünya markası yapmak’ dedi. Özürün, İstanbul’un yanı sıra ve Anadolu’da da büyümeye devam edeceklerini dile getirerek, ‘2018 yılında da Eskişehir, Bursa, Samsun gibi Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı hedefliyoruz’ diye konuştu.

kasap döner ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?