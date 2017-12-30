O Dünyanın En Pahalı Sütü! Damlası 7, Kilosu 7 Bin Lira!

Arı mucizelerinden olan arı sütü dünyanın en yüksek fiyatlı sütü olarak biliniyor. Yetkililer marketlerde satılan arı sütlerine dikkat çekerek, tüketicileri uyarıyor.

Ordu Arı Sütü Üretimine Hız Verdi

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı bal üretiminde Ordu’nun lider kent olduğunu belirterek, şu andaki çalışmalarının arı sütü üretimi noktasında yoğunlaştığını kaydetti. Arı sütü fiyatlarının yüksek olduğuna işaret eden Birlik Başkanı Akın Çiftçi, “Arı sütü üretimi oldukça zor. Üreticiler arı sütünü büyük emeklerle elde ediyor. Şartlar zor olsa da üreticinin arı sütü noktasındaki çalışmalarının arttığını görüyoruz. Bunun nedeni ise dünyanın en değerli sütlerinden olan arı sütü fiyatının yüksek olması” dedi.

Arı Sütünün Gramı 7 TL

Birlik Başkanı açıklamasında arı sütünün gramla satıldığını ifade etti. Tüplerin 5 ile 10 gram arasında değiştiğine dikkat çekti. “Arı sütü fiyatı tüketicilerin gramla alım yapmasına neden oluyor. Gram fiyatı 7 lirayken, kilo fiyatı 7 bin lirayı buluyor” şeklinde konuşan Çiftçi, arı sütünün muhafaza şartları hakkında da bazı bilgiler aktardı. Buna göre arı sütünün güneşle temasının kesinlikle engellenmesi gerekiyor. Güneşe maruz kalan arı sütü özelliğini yitirerek, bozulma sürecine giriyor.

Sahte Ürünlere Dikkat!

Akın Çiftçi yaptığı açıklamada market reyonlarında arı sütü olarak satılan ürünlere de dikkat çekti. Söz konusu ürünlerin gerçek olmadığını belirterek, tüketicileri uyardı. “Piyasada arı sütü diye satılan birçok ürün mevcut. Bu ürünlere karşı dikkatli olunmalı ve her markaya itibar edilmemeli. Gerçek arı sütünün insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor, fakat gerçek arı sütü fiyatı oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor” diyerek tüketicileri sahte ürünler konusunda ikaz etti.