Asgari Ücret Açıklaması Tepkilere Neden Oldu
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Asgari Ücret Açıklaması Tepkilere Neden Oldu


Asgari Ücret Açıklaması Tepkilere Neden Oldu
Asgari Ücret Açıklaması Tepkilere Neden Oldu Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 12:26:04
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Asgari Ücret toplantılarının ardından son rakamlar açıklandı. Rakamların kamuoyunda tartışmalara sebep olduğu belirlendi.

Ülkemizde 6 milyonu aşkın vatandaşımız asgari ücrete çalışmaktadır.Milyonlarca çalışanı ilgilendiren,yeni yılda geçerli olan yeni asgari ücret 1603 lira oldu.

Açlık sınırı: 1.857 TL. Yoksulluk sınırı: 7.155 TL. Asgari ücret: 1.603 TL."

Bırakınız yoksulluk sınırını asgari ücretli vatandaşlarımız açlık sınırının dahi altında kalmaktadır. Yaşamlarının en temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan çalışanlarımız enflasyonun altında ezilmeye devam etmektedir. Türkiye’nin açıklanan büyüme rakamları geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza yansıtılmalıdır.

Çift haneli enflasyon bir yana her alanda vatandaşlarımızı boğan zam politikaları, döviz kurunun günlük yaşam ihtiyaçları üzerindeki baskısı asgari ücretli emek insanlarımızı her geçen gün daha da yıpratmakta, onları yoksulluğa mahkûm etmektedir. Asgari ücret belirlenirken ülke gerçekleri ve günlük hayat ihtiyaçları dikkate alınmalı ve yaşam gerçeklerine uygun olarak çalışanlarımıza ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret politikası izlenmelidir.

Asgari ücretlilerin açlık sınırı altında yaşam sürdüğü bir ülkede refahtan huzurdan, adaletten, dayanışmadan bahsetmek mümkün değildir.

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