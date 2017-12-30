House of Gamers Yayında Birinci Oldu
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House of Gamers Yayında Birinci Oldu


House of Gamers Yayında Birinci Oldu
House of Gamers Yayında Birinci Oldu Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 12:30:15
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bir süredir House of Gamers isimli oyun kanalının Twitch üzerinden yayına başlaması dikkat çekti. Yayına başlar başlamaz dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşmesi ise dikkat çekti.

Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, Influencer Marketing ve Online Video İçerik alanın lider yeni medya firması CC Media’nın 2018 yılına damga vuracak projesi olan House of Gamers JTGTV’de yayınına başladı. Twitch platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan program, format olarak da bir ilk olma özelliğini taşıyor. 29 Aralık Cuma günü saat 20.00’da başlayan canlı yayın 24.00’e kadar sürdü. İzleyicilerin büyük ilgisini toplayan yayın anlık izleyici sayısında 26 bin 500’ün üzerine çıkarak rekor kırdı. Dünyasıralamasında ikisaat boyunca birinci sırada yer alan House of Gamers programı Türkiye’de tüm gün boyunca bir numarada yer aldı. Toplam dört saat süren canlı yayın 300 binin üzerinde izlenmeye ulaşarak zirveye ulaştı.

İlklere İmza Attı, Dünyada Twitch Platformunda En Çok İzlenen Yayın Oldu

Bir CC Media iştiraki olan JTG TV’nin, ünlü TV projelerinde görev almış 30 kişilik profesyonelekibi ile gerçekleştirilen House of Gamers’da Türkiye’nin popüler oyun yayıncıları ve influencerları içerisinde yer alan Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent“Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır, İpek İnan ve Berkan Cen“ThetaBetaPlays”, ve son anda sürpriz bir şekilde katılan Kemal Can Parlak ”Kendine Müzisyen” bir ay boyunca bir malikanede kalarak büyük ödülü kazanmak için birbirleriyle yarışacaklar.

Yeni Bir Format Farklı Bir Soluk

House of Gamers, ana mecraları Twitch ve YouTube olmak üzere, tüm sosyal medya mecralarında JTG TV isimli kanal üzerinden takip edilebiliyor. Seyir zevki yüksek, rekabet dolu bu formatla TV program kalitesinde yayınlar yapacak House of Gamers, oyun ve Espor alanına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Bilgisayar oyunlarının yanı sıra bilgi, sözel, yetenek, fiziksel aktivite oyunları ile birbirlerine karşı yarışacak yarışmacılar hediye ve haftalık puanlar için mücadele edecekler. House of Gamers’ı her hafta ziyaret edecek ünlü isimler yarışmacılara beklemedikleri sürprizler yapacaklar. Ev içerisinde online yarışmalar, etkinlikler, halk oylaması gibi görevlerle puan toplayan yarışmacılar birbirlerine de puan verecek ve sürpriz ödüllerin ve finalde büyük ödülün sahibi olacak.

Ünlü İsimlerin Sürpriz Ziyaretleri

Türkiye’nin önde gelen oyun influencerlar’ının eğlenceli yayınlarının yanı sıra büyük kapışmaların da yaşanacağı bir format olan House of Gamers, JTG TV kanalından Twitch’te canlı, Youtube ve diğer mecralarda da video on demand şeklinde izlenecek. Twitch üzerinden her gün 8 saat kesintisiz canlı yayın yapacak olan influencerlar’ın anlık 50 bin izleyiciye kadar erişim oranlarına ulaşmaları bekleniyor.

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