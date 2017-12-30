Altın Pusula Heyecanına Çok Az Kaldı
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Altın Pusula Heyecanına Çok Az Kaldı


Altın Pusula Heyecanına Çok Az Kaldı
Altın Pusula Heyecanına Çok Az Kaldı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 12:37:10
Anasayfa Eko Gündem Altın Pusula Heyecanına Çok Az Kaldı

Yeni yılda TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Altın Pusula müjdesi verildi. Başvuruların başladığı ve 22 Ocak 2018 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, yeni yıla Altın Pusula heyecanı ile başlanacağını söyledi. Karakaş, bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne ilişkin şöyle konuştu: “Bu yıl Altın Pusula’nın 17.’sini gerçekleştirmenin yanı sıra TÜHİD’in 45. yılını kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. TÜHİD, 45 yıldır iletişim sektörü için çalışan en eski ve hatta birçok iş dünyası örgütünden de önce kurulmuş bir meslek örgütüdür. Altın Pusula, TÜHİD tarafından sektöre kazandırılan, sürdürülebilirliğini kanıtlamış, etik değerlere önem veren başarılı bir yarışma olarak her sene kendini geliştirmeye devam ediyor. Bütün kurumları iletişim projeleriyle 17. Altın Pusula heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyoruz.”

17. Altın Pusula'da büyük ödül, jüri özel ödülü ve kategori ödüllerinin yanı sıra ‘Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü’ ve ‘Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü’ bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de bu yıl 7. defa “sürdürülebilir kalkınmayı” içeren projelerden birine takdim edilecek. Ayrıca, geçtiğimiz yıl itibariyle TÜHİD – KAGİDER işbirliğiyle verilen ‘TÜHİD - KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ bu yıl ikinci kez takdim edilecek.

Genç iletişimciler kategorisine, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde okuyan lisans, yüksek lisans ve meslek yüksekokul öğrencileri "#AyrımcılığaHayır Toplumsal Bütünleşmeyi Destekleyen İletişim Projeleri ile bireysel veya ekip olarak katılıyor.
 

17. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri bu yıl 19 kategoride değerlendirilecek. Başlıklar şöyle olacak;
Kurumsal İletişim

Gündem Yönetimi

Kurum İçi İletişim

Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Kriz İletişimi

Etkinlik Yönetimi

Kurumsal Sorumluluk (Çevre, Eğitim, Kültür & Sanat, Sağlık, Spor, Diğer)

Dijital İletişimi(Kurumsal Sorumluluk, Kriz İletişimi, Kurumsal Web Siteler, Entegre İletişim Kampanyası, Topluluk İletişimi, Mikro Site, Sosyal Medya İletişimi, Intranet, Diğer)

Kurumsal Raporlar

Kurumsal Yayınlar

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kuruluşları

Sponsorluk İletişimi (Çevre, Eğitim, Kültür & Sanat, Sağlık, Spor, Diğer)

Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri

Medya İlişkileri

Uluslararası Proje/Kampanya

Türkiye Markası Kategorisi

Kategori Dışı Projeler

Genç İletişimciler.

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