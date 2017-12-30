Kentsel Dönüşüm Kredisi Çekecekler! Faiz Desteği Bir Yıl Uzatıldı

Türkiye’deki kentsel dönüşüm aralıksız devam ederken, konutu dönüşüme girecek vatandaşa müjdeli haber geldi. Buna göre hak sahiplerine bankalar aracılığıyla sağlanan kentsel dönüşüm kredisi desteğinde süre uzatıldı.

Faiz Desteği 2018’de De Devam Edecek!

Kentsel dönüşüm kredilerindeki faiz desteğini kapsayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlığı altında yapılan düzenleme ardından hak sahipleri faiz desteğinden 2018’in sonuna kadar yararlanma imkanı yakaladı.

Bakanlar Kurulu Faiz Desteği Kararını Verdi

Söz konusu düzenleme Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen yazı üzerine masaya yatırıldı. Bakanlar Kurulu ilgili kanun maddesini 25 Aralık 2017 tarihinde görüştü. Toplantıdan, kentsel dönüşüm çerçevesinde bankalardan finans desteği alan hak sahiplerinin faiz desteğinden 31 Aralık 2018’e kadar faydalanması karar verildi. İlgili karar Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

6306 Sayılı Kanunun İlgili Maddesindeki Tarih Bir Yıl Uzatıldı

Düzenleme öncesinde 6306 sayılı kanunun dördüncü maddesinin 11. Fıkrasında 31 Aralık 2017 ifadesi yer almaktaydı. Düzenleme ardından bu süre 31 Aralık 2018 olarak değişti.

1 Ocak 2018 Tarihinde Yürürlükte!

Son durumda konutu kentsel dönüşüm kapsamında yer alan hak sahipleri, bankalardan sağlayacakları kredilerde faiz desteğinden önümüzdeki yılın sonuna kadar yararlanmaya devam edecek. Resmi Gazete’deki ilana göre alınan karar 2018 yılının ilk gününde yürürlüğe girmiş olacak.

Kentsel dönüşüm kapsamında bankalardan kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar alınan kararın memnun edici olduğunu belirterek, faiz desteğinin kendileri için önem arz ettiğini ifade etti.