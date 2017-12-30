Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak

Dünya ekonomisinde canlanma gözlemlendiğine işaret eden Elvan, ihracattaki artışın devam ettiğini, bu sebeple 2018 senesinde yatırımlarda canlanma olacağını düşündüklerini dile getirdi. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80 seviyelerine çıkmasının yeni yatırımların gerekliliğinin bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade eden Elvan, bu yönüyle yapılan yatırımların daha iyi noktalara geleceğini savundu. 2018 senesinde kamunun 141 milyar lira tutarında yatırım planı olduğuna dikkat çeken Elvan, özel sektör yatırımlarının ise 1 trilyon liraya ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Elvan, 2018 senesinde ilk defa kamu ve özel yatırımlarının 1 trilyon lirayı aşacağını vurguladı.

Özel sektörle uğraşan insanların son 15 sene içinde ciddi şekilde güçlendiğine dikkat çeken Elvan, özel sektör yatırımlarının 2002 senesine kıyasla 4 kat arttığını belirtti. Toplam yatırımlar içinde özel sektör yatırımlarının payı yüzde 86, kamu yatırımları ise yüzde 14 oranında olacak. Hükümetin özellikle özel kesim yatırımlarının ivme kazanmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarına değinen Elvan, bu çalışmaların ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları gibi yatırımlar olabileceğinden söz etti. Elvan, özel sektörün tarım ve sanayi sektörlerine daha fazla yoğunlaşmasını istediklerini dile getirdi.

Kamu Projelerine Destek Verildi

Bakanlığın çalışmalarına yönelik bilgilendirme yapan Elvan, bu senenin ilk aylarıyla birlikte 11. Kalkınma Planı çalışmalarına başladıklarını anımsattı. Planın 2019 ile 2023 seneleri arasını kapsayacağını belirten Elvan, özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettireceğini bildirdi. İhtisas komisyonlarında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kesim kuruluşlarından 3 bin 500 civarında katılımcının bu plana destek verdiğini ifade eden Elvan, 11. Kalkınma Planı ile uzun vadeli bir perspektif ortaya koyulacağını ve 2023 senesine kadar hangi alana öncelik verileceğini belirleyeceklerini dile getirdi.