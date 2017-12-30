Kolejli İş Adamları Derneği Buluşması Burslu Öğrencilere Işık Oldu
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Kolejli İş Adamları Derneği Buluşması Burslu Öğrencilere Işık Oldu


Kolejli İş Adamları Derneği Buluşması Burslu Öğrencilere Işık Oldu
Kolejli İş Adamları Derneği Buluşması Burslu Öğrencilere Işık Oldu Elif İşçi - Tarih: 2017-12-30 Saat: 12:58:58
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kolejli İş Adamları Derneği gecesinde burslu öğrenciler unutulmadı. Pek çok burslu öğrenciye umut olması bekleniyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kolejli İşadamları Derneği (KİD) ‘Yılbaşı Kokteyli’ bu sene de keyifli bir organizasyon ile iş adamlarını bir araya getirdi. Kokteyl KİD üyesi olan İnan&Aras Hukuk Bürosu ev sahipliğinde düzenlendi. KİD Başkanı M.Hakan Çınar’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte keyifli anlara imza atıldı. İş dünyasının yanı sıra sanat ve spor gibi alanlarda da faaliyet göstermeye çalıştıklarının altını çizen Çınar “2018 yılı ülkemize huzur, başarı ve mutluluk getirsin. Kolejli İşadamları Derneği olarak, aramıza yeni katılan üyelerimiz ile her geçen yıl büyümenin, mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

TED’li kurumların yöneticilerinin de katıldığı özel davet, TED Burs Fonu yararına açılan resim sergisi ile devam etti. TED’li ressamlar tarafından hazırlanan sergi büyük beğeni toplarken, satışından elde edilen gelir ise; TED Burs Fonu’na aktarıldı.

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