Türk Şirketlerin Katar Yatırımları 11 Milyar Dolara Ulaştı
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Türk Şirketlerin Katar Yatırımları 11 Milyar Dolara Ulaştı


Türk Şirketlerin Katar Yatırımları 11 Milyar Dolara Ulaştı
Türk Şirketlerin Katar Yatırımları 11 Milyar Dolara Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 14:19:44
Anasayfa Yatırım Türk Şirketlerin Katar Yatırımları 11 Milyar Dolara Ulaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu kapsamında uygulanması planlanan projelerin Türk şirketler için yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türk iş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Katar Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği organizasyonda 15-17 Ocak tarihleri arasında Katar’a ziyaret gerçekleştirilecek. Katar seyahatine yönelik yapmış olduğu yazılı açıklamalarda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu ülkenin zengin yer altı kaynakları yardımıyla hızlı bir kalkınma süreci yakalamak istediğini belirtti. Katar’ın dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi oluşturmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör kurarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı hedeflediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik firmalarının Katar’da aldıkları projelerin 11.6 milyar dolar değerine çıktığını belirtti. 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan alt ve üstyapı projelerinin Türk şirketlere yeni fırsatlar sunduğunu anlattı.

2016 Katar Seyahatleri Başarılı Sonuçlar Verdi

Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz sene yapılan Katar ziyaretinin ve şirketler arası iş görüşmelerinin oldukça başarılı geçtiğini açıkladı. Bu seyahatlarinde, TOBB ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017 senesinde şirketlerle yürütülen çalışmalar sonucunda 15-17 Ocak 2018 senesinde Katar’a geniş katılımlı bir heyet düzenleme kararı aldıklarını anımsattı.

Program kdahilinde Türk-Katar İş Forumu oluturulacak. İlk önce altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek ve yetişkin bezi, enerji hizmetleri ile ilaç ve tıbbi cihazlar olmak üzere birçok sektörlerde Türk ve Katar firmaları temsilcileri iş görüşmeleri yapacak, bazı tesislere ziyaretler düzenlenecek.

Katar Yatırım Türkiye TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu Katar Ticaret Ve Sanayi Odası
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