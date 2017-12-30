Otomotiv Sektörü Yapılacak Yeni Düzenlemelerle Canlanacak
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Otomotiv Sektörü Yapılacak Yeni Düzenlemelerle Canlanacak


Otomotiv Sektörü Yapılacak Yeni Düzenlemelerle Canlanacak
Otomotiv Sektörü Yapılacak Yeni Düzenlemelerle Canlanacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 14:37:02
Anasayfa Otomotiv Otomotiv Sektörü Yapılacak Yeni Düzenlemelerle Canlanacak

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, 2017 senesinin otomotiv sektörü için oldukça başarılı bir sezon olduğunu, sıfır otomobil ve ikinci el araç satışlarında beklentilere ulaşıldığını ifade etti.

Bu senenin 11 aylık dönemi boyunca, geçtiğimiz seneye kıyasla aynı seviyede giden sıfır otomobil pazarının, sene sonunda 1 milyon civarında olacağını düşündüklerini ifade eden Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise canlılığın sene boyunca devam ettiğini dile getirdi. Sektör hareketliliğinin 2018 senesinde devam edeceğini ifade eden Erkoç, planların dışında bir durum gerçekleşmediği durumda 2018 senesinde de hedeflerin gerçekleşeceğini bildirdi. 2018’de ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini öngördüklerini aktaran Erkoç, ikinci el araç alımındaki düzenlemelerin sektörü daha da canlandıracağını vurguladı. Erkoç, Türkiye'nin kilit sektörlerinden biri olan inşaat ve otomotiv sektöründe piyasanın canlı olması halinde bu durumun diğer sektörlere de yansıdığını belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan ikinci el araç satışı hakkındaki düzenlemenin de sektöre ivme kazandıracağını dile getiren Erkoç, bu düzenlemelerin piyasada yaşanan birçok sorunu da engelleyeceğini aktardı.

İkinci el araç ticaretinin konuda yeterli tecrubelere sahip olmayan insanlar tarafından yapılmasına engel olunması için MASFED olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Erkoç, bu durumun vatandaşın güvenini azalttığını ve devleti vergi kaybına uğrattığını anlattı. Erkoç, yapılacak düzenlemeler sayesinde 2018 senesinde bu tür sorunların ortadan kalkacağını bildirdi.

Vatandaşı Mağdur Eden Satışlar Söz Konusu

Türkiye'de ikinci el araç ticareti yapan 100 bin vatandaştan 65-70 bin kişinin kayıt dışı çalıştığını belirten Erkoç, internet sitelerinde veya ayaküstü, vekaletle satış yapan insanların bulunduğunu anlattı. Kilometresi ile oynanan, hasarlı araçları bilmeden alan vatandaşların mağdur edildiğini anımsatan Erkoç, sektörde çeşitli suistimaller ve güven problemlerinin de yaşandığının altını çizdi. Tüketici haklarını ihlal eden kaçak galerilerin varlığına işaret eden Erkoç, sektörde disiplin ve güven ortamının sağlanmasıyla ticaretin canlanacağının altını çizdi.

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