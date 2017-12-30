Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli!
Advert Advert Advert


Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli!


Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli!
Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 14:57:51
Anasayfa Bankalar Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli!

Bankacılık sektörüne yerli yatırımcılar tarafından ilgi beklediğini ifade eden BDDK Başkanı Akben, yerli yatırımcıların sıfırdan olabileceği şekilde, TMSF'nin elinde bulunan bankaları da satın alarak banka açabileceklerini anlattı.

Muhabirlere bankacılık ve finans sektörünün 2017 senesindeki performansına ve 2018 senesine yönelik açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2017 senesinde bankacılık ve finans sektörünün küresel ve yerel dalgalanmalara karşı dayanıklılığının bir kez daha denendiğini ve bu denemeden de başarıyla geçildiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, 2017 senesinin ilk iki çeyrek döneminde de üst üste gelen güçlü büyüme verisinden sonra özellikle üçüncü çeyrek dönemde beklentilerin oldukça üstünde yüzde 11.1 oranında büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akben, bu sebeple dünyanın lider yatırım kuruluşlarının Türkiye için 2017-2018 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Sektörde Daha Çok Yerli Sermayeli Şirket Olmalı

Bank Of China'nın Türkiye'ye açılmasıyla beraberinde ülkeye direkt olarak sermaye aktarımı yapıldığını ve ilerleyen süreçte de sermaye aktarımlarının devam edeceğini belirten Akben, bu durumun aynı zamanda ülkesel çeşitlilikte kazandırdığını aktardı. Avrupa bölgesinden bankaların bulunduğunu, şimdi ise Çinli iki bankanın olduğunu belirten Akben, bunların yanı sıra Japon bankası, Körfez bölgesinden bankaların ve ABD'den, Rusya'dan ve İngiltere'den bankaların bulunduğunu aktardı. Bu çeşitliliğin Türkiye için önemli olduğunu belirten Akben, Körfez bölgelerinden sektöre ilgi gösterildiğini ve bu koşullarda yerli yatırımcıların da bu alanda söz sahibi olmasının gerekliliğine değindi. Bu koşullarda Türkiye’nin yerli ve dirençli yapıların oluşturması gerektiğini belirten Akben, iş adamları banka açamıyorsa farklı finansal kuruluşlar aracılığıyla (leasing, tüketici finansmanı gibi) finansal kuruluşlar açması gerektiğini anlattı. Akben, sektörün yüzde 46-47'lik bölümünün yabancı sermayeli olduğunu vurguladı.

Mehmet Ali Akben BDDK Bankacılık Sektörü Bank Of China TMSF
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?
Döviz, Altın ve Borsa… 2017’nin En Çok Kazandıranı Kim?