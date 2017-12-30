Türk İş Adamları Birleşerek Bankacılık Sektörüne Girmeli!

Muhabirlere bankacılık ve finans sektörünün 2017 senesindeki performansına ve 2018 senesine yönelik açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2017 senesinde bankacılık ve finans sektörünün küresel ve yerel dalgalanmalara karşı dayanıklılığının bir kez daha denendiğini ve bu denemeden de başarıyla geçildiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, 2017 senesinin ilk iki çeyrek döneminde de üst üste gelen güçlü büyüme verisinden sonra özellikle üçüncü çeyrek dönemde beklentilerin oldukça üstünde yüzde 11.1 oranında büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akben, bu sebeple dünyanın lider yatırım kuruluşlarının Türkiye için 2017-2018 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Sektörde Daha Çok Yerli Sermayeli Şirket Olmalı

Bank Of China'nın Türkiye'ye açılmasıyla beraberinde ülkeye direkt olarak sermaye aktarımı yapıldığını ve ilerleyen süreçte de sermaye aktarımlarının devam edeceğini belirten Akben, bu durumun aynı zamanda ülkesel çeşitlilikte kazandırdığını aktardı. Avrupa bölgesinden bankaların bulunduğunu, şimdi ise Çinli iki bankanın olduğunu belirten Akben, bunların yanı sıra Japon bankası, Körfez bölgesinden bankaların ve ABD'den, Rusya'dan ve İngiltere'den bankaların bulunduğunu aktardı. Bu çeşitliliğin Türkiye için önemli olduğunu belirten Akben, Körfez bölgelerinden sektöre ilgi gösterildiğini ve bu koşullarda yerli yatırımcıların da bu alanda söz sahibi olmasının gerekliliğine değindi. Bu koşullarda Türkiye’nin yerli ve dirençli yapıların oluşturması gerektiğini belirten Akben, iş adamları banka açamıyorsa farklı finansal kuruluşlar aracılığıyla (leasing, tüketici finansmanı gibi) finansal kuruluşlar açması gerektiğini anlattı. Akben, sektörün yüzde 46-47'lik bölümünün yabancı sermayeli olduğunu vurguladı.