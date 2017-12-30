Esnaf Artık Dünyanın Her Yerine İhracat Yapacak!
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Esnaf Artık Dünyanın Her Yerine İhracat Yapacak!


Esnaf Artık Dünyanın Her Yerine İhracat Yapacak!
Esnaf Artık Dünyanın Her Yerine İhracat Yapacak! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 15:11:50
Anasayfa İthalat&İhracat Esnaf Artık Dünyanın Her Yerine İhracat Yapacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnafın e-ticaret yoluyla ihracat yapması amacıyla çalışmalar yürütmeye başladı.

Esnaf, PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine tahsis edilen alanda yöresel ürünlerinin dünyaya satışını yapacak. Esnaflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla e-ihracat yapmaya başlayacak ve PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine tahsis edilecek alanla, yöresel ürünlerini dünyaya sunacak. Bakanlık ve PTT A.Ş. ortaklığında yürütülen projede, esnafın elektronik ihracat yapmasına olanak tanınacak. Ocak ayı içinde imzalanması öngörülen protokole göre, PTT'nin elektronik ticaret platformu "EPTTAVM"de esnaf için alan tahsis edilecek. Bu sitede esnafa özel mağazalar ve yöresel ürün bölümleri yer alacak. PTT esnafa özel komisyon ve indirim oranları belirleyecek. Esnaf ürünleri için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları da düzenlenecek. Bu sayede ülkenin herhangi bir şehrinde yaşayan esnaf, 1.5 milyonu aşkın üyesi bulunan ePTTAVM üzerinden farklı şehirlerde de satılabilecek.

Esnafın sattığı ürünler milli e-ihracat platformu olarak kurulan "Ready2sale.com" sitesi üstünden dünyanın çeşitli ülkelerine satılacak. Gümrükleme de dahil bütün bürokratik işlemler PTT tarafından yapılacak. Satışı yapılan ürünler için PTT tarafından uluslararası lojistik hizmeti sunulacak.

Esnafa E-İhracat İçin Destekler De Verilecek

Esnafın e-ihracat yapması için bölgesel eğitimler de verilecek. Verilecek bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda esnaf bilgilendirilecek. Esnafın ekonominin en temel yapıtaşı olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın dahil olmadığı bir ticaret hayatının mümkün olmadığını, esnafların çağa uyum sağlamasına destek olacaklarını anlattı.

E-ticaretin günümüzde ticaretin önemli bir bölümünü oluşturduğunu dile getiren Tüfenkci, esnafın da bu uygulamadan faydalanması gerektiğini ifade etti. Küçük esnafın yerel ürünlerini elektronik ortamda kendine ayrılan bir alanda satmasını sağlayacaklarını anlatan Tüfenkci, esnafa kargo hizmetleri ve belli ücretlerde destek sağlayacaklarını açıkladı.

E İhracat EPTTAVM Bülent Tüfenkci PTT E Ticaret
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