Katmerciler’den 15 Ülkeye Araç Üstü Ekipman İhracatı

Araç üstü ekipman ve savunma sanayisi ürünleri üreterek 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Katmerciler, ihracat potansiyeli en fazla olan ve hedef pazarlardan biri konumunda olan Afrika bölgesinden tam 17 ülkeye ihracat yapılıyor.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösterilmesi amacıyla 1985 senesinde kurulduklarını belirtti. En alt seviye ürün olan damper üretimiyle başladıkları işi hızla geliştirdiklerini ve katma değeri yüksek, teknoloji yoğun araçların üretimine yöneldiklerini dile getiren Katmerci, zaman içinde itfaiye, çöp arabası, vidanjör, araç kurtarma, tanker, platform gibi 30 farklı tip araç üstü ekipman üretebilecek konuma geldiklerini ifade etti. Katmerci, Türkiye’nin en geniş araç üstü ekipman portföyüne sahip firma olduklarını belirtti.

Araç üstü ekipman sektöründe uzun senelerdir süre gelen tecrübeleri sebebiyle 2010 senesinde ikinci bir kulvar olarak savunma sanayisine yöneldiklerini anımsatan Katmerci, bu sektördeki ilk ürünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olduğunu ve bu ürün bazında kısa süreçte Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri haline geldiklerini belirtti. Katmerci, 2010 senesinden günümüze araç üstü ekipman ve savunma sanayisi olmak üzere iki kulvarda güçlü bir şekilde yol almaya devam ettiklerini aktardı.

Savunma Sanayii Firmanın Stratejik Hedeflerinden Biri

Savunma sanayiinde de başarılı bir şekilde yer almayı kendilerine stratejik hedef olarak belirlediklerini dile getiren Furkan Katmerci, genellikle zırhlı personel taşıyıcılar olmak üzere geniş bir savunma ürün gamı oluşturduklarını belirtti. NATO ülkesi olan Türkiye’den başlayarak uluslararası ölçekte savunma sanayisinin güçlü bir çözüm ortağı olma yönünde seyrettiklerini belirten Katmerci, hedeflerinin araç üstü ekipmanda elde edilen başarının savunma sanayisi sektöründe de elde edilmesi olduğunu açıkladı.