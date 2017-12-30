Yılbaşı Öncesi Mağazaların Aralık Ayı Ciroları Yüzde 80’e Ulaştı
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Yılbaşı Öncesi Mağazaların Aralık Ayı Ciroları Yüzde 80’e Ulaştı


Yılbaşı Öncesi Mağazaların Aralık Ayı Ciroları Yüzde 80’e Ulaştı
Yılbaşı Öncesi Mağazaların Aralık Ayı Ciroları Yüzde 80’e Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 15:47:54
Anasayfa Eko Gündem Yılbaşı Öncesi Mağazaların Aralık Ayı Ciroları Yüzde 80’e Ulaştı

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel, 2018’den önce yapılan yılbaşı alışverişleri ile aralık ayı cirolarının en az yüzde 20 olacak şekilde yüzde 80'lere varan oranlarda arttığını dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yeni seneye tüm vatandaşların yeni umutlarla ve olumlu beklentilerle girdiğini dile getirdi. Öncel, bu güzel beklentilerin ve duyguların bir belirtisi olarak yıl başlarında yoğun bir hediyeleşme trafiği yaşandığını ifade etti. Bu hediye alışverişinin perakende sektörüne ve özellikle hediyelik eşya satışlarına çok iyi yansıdığını belirten Öncel, bazı zamanlarda bu hediyelik alışverişlerin seneyi kurtaracak kadar iyi geçtiğini vurguladı. Öncel, hediyelik alışverişlerin genel sektörlerde görülmesine karşın bazı ürünlerde yoğunlaştığını ifade etti.

Yıl başında hediyelik eşya olarak küçükler için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp, çamaşır, mücevher, erkekler için ise gömlek, kravat, kalem ve ofis malzemelerinin genellikle tercih edilen ürünlerden olduğunu dile getiren Öncel, yeni yıl öncesinde yapılan yılbaşı alışverişleri ile aralık ayı cirolarının en az yüzde 20 oranında ve yüzde 80'lere varan oranlarda arttığına işaret etti. Aralık ayının son dönemlerinde alışveriş trafiğinin artmaya başladığını belirten Öncel, asıl yoğunluğun son hafta yaşandığını dile getirdi.

Markalar Fiyatları Önce Yükseltip Sonra İndirim Yapmaz

Öncel, Black Friday ve diğer özel günlerde tüketicilerin bazı mağaza ve internet sitelerine dair "İndirimlerin hayali olduğu ve önce fiyatların şişirilip sonra indirim yapmış gibi gösterildiği" şeklindeki eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine; “Black Friday” indirim günlerine “Efsane Cuma” olarak tabir ettiklerini ve markaların 100 liralık ürünü önce 150 liraya çıkararak sonra büyük indirim yapmış gibi 90 liraya düşürmesinin mümkün olmayacağını açıkladı. Markanın bir vaat olduğunu dile getiren Öncel, markaya olan güven bir defa kaybolunca senelerce süren güvenin boşa çıkacağını bildirdi.

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