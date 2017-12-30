Yeni Yılda Değerli Kağıtlarda En Düşük Zam Yüzde 14!

Maliye Bakanlığı 2018 senesine yönelik değerli kağıtlarda uygulanması planlanılan satış bedellerini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün konuya yönelik tebliği, yeni yılın ilk günü itibariyle uygulamaya sokulacak.

2018 senesine yönelik değerli kağıtlarda yüzde 14 ila yüzde 37 oranında zam yapıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda yeni yılda ilgili kanunda değerli kağıt olarak nitelendirilen noter kağıtlarının 11 TL ila 22 TL arasındaki fiyatlarla satışı gerçekleştirileceği belirtilirken, pasaport bedellerinin ise 2018 senesi itibariyle 108 TL olacağı vurgulandı.

Yeni yılda kimlik kartlarının fiyatı 18.50 TL olurken, 98.50 TL'den aile cüzdanlarının satışı, 134 TL'den sürücü belgeleriyle sürücü karneleri satışı, 120 TL'den motorlu araçların tescil belgesi satışı, 100 TL'den iş makinelerinin tescil belgesi satışı, 6.50 TL'den her bir çek yaprağı için banka çeklerinin satışı, 10 TL'den ise Mavi Kartların satışı gerçekleşecek.

Yeni Yılda Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli kağıt bedellerinde ise noter kağıdı 2017 senesinde 9.5 TL iken, 2018 senesinde yüzde 15.79'luk zamlanarak 11 TL'den satılacak. Yine aynı dönemler baz alındığında 9.5 TL'den satılan beyanname yüzde 15.79 zamlanarak 11 TL'den, 19 TL'den satılan protesto, vekaletname, re'sen senet yüzde 15.79 zamlanarak 22 TL'den, 16 TL'den satılan doğum ve değiştirme sebebiyle düzenlenen TC kimlik kartı yüzde 14.89 zamlanarak 18.50 TL'den, 32 TL'den satılan kayıp sebebiyle düzenlenen TC kimlik kartı yüzde 15.63 zamlanarak 37 TL'den, 86 TL'den satılan aile cüzdanları ise yüzde 14.53 zamlanarak 98.50 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca söz konusu dönemler baz alındığında 117 TL'den satılan sürücü belgeleri ve sürücü karneleri yüzde 14.53 zamlanarak 134 TL'den, 88 TL'den satılan motorlu araç tescil belgesi yüzde 36.36 zamlanarak 120 TL'den, 85 TL'den satılan iş makinesi tescil belgesi yüzde 17.65 zamlanarak 100 TL'den, 8.50 TL'den satılan Mavi Kartlar ise yüzde 17.65 zamlanarak 10 TL'den satışı yapılacak.