Etil Alkol Etiketlerine Uyarı Zorunluluğu Getirildi!

Yüksek vergiler sebebiyle evde etil alkol kullanarak, üretimi gerçekleştirilen alkollü içeceklerin üretiminde artış yaşanmasından sonra, etil alkol üretim ve satışlarına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsam doğrultusunda piyasalara sunulan etil alkollerin etiketlerine gıda amacıyla kullanılmasının uygun olmadığına ilişkin bir yazının yer alması zorunluluğu getirildi. Ayrıca piyasalara sürülecek etil alkolün içerisine ise belirli bir oranda denatonyum benzoat katılacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.

Bahsi geçen kapsamda evsel kullanım amacıyla kullanılan etil alkollerin, sadece etil alkol üretimi gerçekleştiren tesislerde ya da uygun distile alkollü üretim tesislerinde, 70 santilitre ya da bir litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üstünden yüz litresine 1.2 gramlık denatonyum benzoat katılıp ambalajlanacağı veya ambalajlı bir şekilde ithal edileceği bildirildi.

Piyasalara sürülen etil alkollerin etiketlerinde ise "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ibaresinin yer almasının zorunluluk haline getirildiği ifade edilerek, bahsi geçen ifadenin etiket üzerinde bulunmadığı ve daha öncesinde satışı gerçekleştirilmiş olan etil alkol ürünlerinin ise 31 Mart 2018 tarihine kadar piyasada bulunabileceği belirtildi.

Denatonyum Benzoat Nedir?

Etil alkollerde ve parfümlerin üretilmesinde kullanımı gerçekleşen, ticari adıyla bitreks olarak bilinen denatonyum benzoat'ın 10 ppm kadar küçük bazdaki seyreltmelerinin dahi bir çok inasn için dayanılmaz ölçüde acı olduğu biliniyor. Yenmesi uygun olmayan maddelerde yenmeyi engellemek amacıyla caydırıcı olarak kullanılan denatonyum benzoat, şampuanlarda, hayvan kovucularda, antifirizlerde, tırnak yeme engelleyicilerde, solunum maskelerinde kullanılıyor.