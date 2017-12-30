Ekonomik Sıkıntı Çeken Dev Otelin İşletmecisi İflas Etti!

Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinin Kundu turizm bölgesinde toplam 14.4 milyar dolarlık yatırımla kurulan Mardan Palace Hotel, 2009 senesinde faaliyete geçmişti. Açılışına çok sayıda ünlü yıldızın katılım gösterdiği otel son dönemlerde borçlarından dolayı oldukça zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren rezervasyon alımını durdurma kararı alan ve müşterileri ise tur operatörleri ile çeşitli otellere gönderen Mardan Palace'ın ASAT'a olan yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki su borcu sebebiyle suyu kesilmişti. Ödenmeyen elektrik borçlarından dolayı elektrikleri de kesilen Mardan Palace'ın SGK'ya olan yaklaşık 51 milyon liralık prim borcu sebebiyle ise stadyum ve spot otel bloğu satışa çıkarılmıştı.

İflasın Sebebi Bank of Moscow'a Yönelik 250 Milyon Dolar Borç

Ekonomik problemler yaşayan ve bu problemlerle adını sıkça duyuran otelin işletmeci şirketi olan Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik Nakliye San. ve Tic. A.Ş'nin yurt dışı kaynaklı borcundan dolayı İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.

Mardan Palace Hotel'in Genel Müdürü konumunda bulunan Selçuk Şentepe ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak, iflas kararının Bank Of Moscow'a yönelik yaklaşık 250 milyon dolarlık borcundan dolayı alındığını duyduklarını fakat konu hakkında detaylı bilgilerinin olmadıklarını dile getirdi.

İflas Kararı Otel İşletmesiyle Alakalı

Şentepe açıklamasında Mardan Palace'ın mülk sahibi konumunda AST Group'un olduğunu ifade ederek, iflas kararının ise otelin işletmeciliğini gerçekleştiren şirket hakkında olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ise 2011 senesinin mayıs ayı içerisinde kurulan Olimpus İnşaat'ın toplam 5 milyon lira sermayeli olduğu belirtilirken, söz konusu şirket yönetiminde ise Harun Gülşen, Çetin Pehlivan ve Felix Binyamin isimlerinin geçtiği ifade edildi.