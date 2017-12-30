Deprem Yasası İlerleyen Günlerde Meclis Gündeminde Olacak
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Deprem Yasası İlerleyen Günlerde Meclis Gündeminde Olacak


Deprem Yasası İlerleyen Günlerde Meclis Gündeminde Olacak
Deprem Yasası İlerleyen Günlerde Meclis Gündeminde Olacak Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-30 Saat: 17:27:25
Anasayfa Emlak Deprem Yasası İlerleyen Günlerde Meclis Gündeminde Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle alakalı olarak geniş çaplı bir kanun teklifi hazırlandığını, önümüzdeki günlerde bu teklifin meclis gündemine geleceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme için hazırlanan kanun teklifine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdi. Ülke genelinde kentsel dönüşüme hız kazandırmak adına yapılan faaliyetlerden bahseden Özhaseki, depremle alakalı oldukça geniş bir kanun teklifinin hazırlandığını belirtti. 

5 Yıldır Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılıyor

İlerleyen günlerde teklifin meclise sunulacağını ifade eden Özhaseki, bahsi geçen teklifle kentsel dönüşümün temel standartlarının hesaplanarak hazırlanacağını belirtti. Yaklaşık beş senedir ülke genelinde kentsel dönüşümün uygulandığını dile getiren Özhaseki, kentsel dönüşüm uygulamasında bir takım yanlışların yapıldığını ve bu yanlışların teker teker belirlendiğini söyledi. 

Kentsel dönüşümün kendine özgü ana kurallarının belirlendiğine dikkatleri çeken Özhaseki, söz konusu ana kurallardan birinin herkese yerinde ev verip dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.  Kentsel dönüşüm konusunda en büyük problemin yapımına başlanmış olan ya da devam eden yüksek katlı konutlarda meydana geldiğine değinen Özhaseki, bahsi geçen konutların planlamalarının yaklaşık olarak 10 ila 20 sene öncesinde yapılmış olduğunu aktardı.

Yapılarda Yöresel Mimariye Uygun Planlama

Özhaseki bundan sonraki dönemde yapılacak olan konutların daha çok yöresel mimariye uygun olacağını ifade ederek, mahalle konseptine yönelik planlama gerçekleştireceklerini vurguladı. İstanbul'da bulunan Esenler bölgesine yönelik güzel bir çalışmanında yapıldığını belirten Özhaseki, tümüyle depreme hazırlık kapsamında gerçekleştirilecek çalışmada da mahalle konsepti olduğunu kaydetti.

Özhaseki yaptığı değerlendirmede ayrıca Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yöresel mimariye yönelik faaliyetlerin tümünün de hazırlanmış olan kitaplarda toplandığını sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Deprem Yasası Meclis Kentsel Dönüşüm
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