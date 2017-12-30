Vatandaşlar Hem Elektriğini Üretecek Hem de Fazla Elektriği Satabilecek!
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Vatandaşlar Hem Elektriğini Üretecek Hem de Fazla Elektriği Satabilecek!


Vatandaşlar Hem Elektriğini Üretecek Hem de Fazla Elektriği Satabilecek!
Vatandaşlar Hem Elektriğini Üretecek Hem de Fazla Elektriği Satabilecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-30 Saat: 17:45:19
Anasayfa Eko Gündem Vatandaşlar Hem Elektriğini Üretecek Hem de Fazla Elektriği Satabilecek!

EPDK'nın aldığı karar doğrultusunda 3 kVA'ya kadar olan rüzgar türbinlerinde ve güneş panellerinde trafo kaynaklı kapasite kısıtlaması kaldırıldı.

EPDK senenin son gerçekleştirilen toplantısı çerçevesinde konutlarda ve küçük işletmelerde aylık bazdaki elektrik faturalarına destek sağlayacak olan önemli bir adım attı. EPDK alınan karar doğrultusunda konutlarda ve işyerlerinin çatılarında üç kVA'ya kadar olan güneş paneli ve rüzgar türbini montajına ilişkin talepler doğrultusunda, trafolardan kaynaklı kapasite kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Kapasite Dolana Kadar Talepler Karşılanacak

Elektrik dağıtım şirketlerinin bu kapsamda gelecek olan talepleri geri çevirmeyeceği ifade edilirken, abonelerin, karar doğrultusunda çatılarına 10 kVA'ya kadar koyabileceği panel veya türbin için, ikamet ettiği bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketleriyle temasa geçeceği belirtildi. Gereken düzenlemeleri yapacak olan dağıtım şirketinin ise 5 magavatlık trafo kapasitesi doluncaya kadar bütün talepleri karşılayacağı ifade edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan ise, üç kVA'lık bir güneş panelinin aylık bazda 150 kilovatsaat elektrik tüketimi yapan bir abonenin gereksinimini büyük ölçüde karşılayacağını ifade ederek, güneş panelinin sekiz saatlik elektrik üretimiyle gündüz saatlerindeki elektrik gereksiniminin karşılanacağını dile getirdi. 

Doğan açıklamasında 10 kVA'lık bir güneş panelinin ise saat bazında dokuz kilovat elektrik üretimi gerçekleştireceğini söyleyerek, 150 metrekareden oluşan bir evin elektrik ihtiyacının bu üretimle karşılanabileceğini hatta geriye elektirik artabileceğini aktardı.

Vatandaşlar Fazla Elektriği Sisteme Satabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla, panellerden kendi elektriklerini üretenlere, gereksinimlerinin fazlasını YEKDEM çerçevesinde sisteme satabilmesinin önünü açtığı belirtildi. Doğan bahsi geçen konu hakkında ise vatandaşların bu tarz bir imkanı bulunduğunu ifade ederek, güneş panellerinin, depolama sistemi olan piller beraber, ileri dönemlerde daha fazla kullanılacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Güneş Paneli
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