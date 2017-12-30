Esnaflara Sağlanan Sıfır Faizli Kredilerin Limiti Yükseltilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, açıklamalarda bulunarak yok olmak üzere olan meslek grupları ile bir senelik ustalık belgesine sahip olan genç girişimcilere sağlanan faizsiz kredilerin limitlerinin yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yazılı açıklama gerçekleştiren TESK Başkanı Palandöken, kaybolmak üzere olan mesleklerde faaliyetlerini sürdüren esnaflar için sağlanan faizsiz kredi desteklerinin yeni yılda da devam edeceğini ifade etti.

Ustalık Belgesi Şartı 3 Yıldan 1 Yıla Düşürüldü

Sıfır faizli kredi desteklerinde minimum üç senelik olan ustalık belgesi şartı aranmasının, yeni yıl itibariyle bir sene olarak uygulamaya gireceğinin altını çizen TESK Başkanı Palandöken, bahsi geçen kararın genç girişimciler için yeni imkanlar sunacağını söyleyerek, kaybolmaya yakın mesleklerde çalışan kişiler içinde ayakta kalabilmeleri adına bir fırsat olduğunu işaret etti.

Faizsiz kredi desteklerinde girişimci konumundaki esnaflara destek verilmesinin Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını kaydeden Palandöken, yaptığı açıklamasında kaybolmak üzere olan mesleklere ve bir senelik ustalık belgesinin sahibi olan genç girişimcilere sağlanan kredilerin limitlerinin mutlak surette artırılması gerektiğini savundu.

Kredi Desteği Seviyesi 50 Bin TL Olmalı

2015 senesinden beri süren faizsiz kredi desteğinin limitlerini günümüzdeki ekonomik koşullar doğrultusunda tekrar güncellenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 30 bin TL seviyesinde bulunan desteğin 50 bin TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Esnafların ve sanatkarların faizsiz kredilere ulaşabilmesinin önünde bulunan bütün engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Palandöken, yeni yılda sağlanacak olan faizsiz ve yüksek limitli kredilerin sayesinde girişimci esnafların sayısında artış olacağını ve kaybolmak üzere olan mesleklerin canlanacağını sözlerine ekledi.