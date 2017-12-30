Yeni Yılda İnşaat Sektöründe Büyük Kampanya! 1.750 TL Aylık İndirimli Konut!

Kampanya 1 Ocak’tan itibaren başlayacak. Dev kampanyada %10 peşin olmak üzere, tam 84 ay %0 faizle konut kredisi kullanılabilecek. Tüketici bu hesap çerçevesinde aylık tam 1.750 liralık indirime sahip olacak.

İnşaat sektörü bir süredir durgundu. Bu durgunluğu hızlandırmak için harekete geçen inşaat sektörü yeni yıla bir kampanyayla girmeye karar verdi. 1 Ocak tarihinde başlayacak olan kampanya ile birlikte, tüketicinin aylık geri ödeme taksitinin azaltılması planlanıyor. Bu şekilde de tüketicinin ev sahibi olma isteğinin artacağı planlanıyor. Mevcut konut kredisi faiz oranıyla 300 bin TL’lik bir daire için, tüketici kesimin ödeyeceği aylık tutar 4.750 liraydı. Yılbaşında gelecek kampanya ile bu miktar sadece 3.000’e düştü.

Yüzde 0 Faiz Oranı ile Paranız Cebinizde!

Bu kampanyaya girecek olan konutlardan almak isteyen tüketiciler, %10 peşin ödemeyi öncelikli olarak yapacak. Sonrasında ise 84 ay taksitle ve 0 faizle konut sahibi olabilecek. Örneğin 300 bin liralık bir konut için 30 bin lira peşinat ödeyen bir tüketici, teslimde de %5 ara ödeme gerçekleştirecek. Yılbaşından itibaren yapılması planlanan yeni kampanya ile %0 faiz imkanı bulacak olan tüketici, mevcut koşullarda çektiği 255 bin liralık kredinin de geri ödeme faizi olan 150 bin TL’lik kısmından kurtulmuş olacak.

2017 yılını 1.4 milyonluk rekor konut satışıyla sonlandırmaya hazırlanan inşaat sektörü temsilcileri, kampanya atağını da daha öncekilerde olduğu gibi yine Emlak Konut GYO çatısı altında yapmayacak. Söz konusu firmalar inisiyatif alarak kampanya başlatacak. Bu kampanyanın da 1 Ocak’ta başlayıp, 31 Mart 2018’e kadar sürmesi bekleniyor.