Türkiye’nin İlki Marmara Sularında!

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi geçtiğimiz günlerde Yunanistan basınına da yansımıştı. Bu sondaj gemisi çıktığı yolculuğun sonuna yaklaştı ve Marmara’da görüldü!

Norveç’in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ından yola çıkan sondaj gemisi, varış durağı olan İstanbul’a Marmara üzerinden geldi. İlk sondaj gemimiz olan Deepsea Metro 2, Marmara Denizi üzerinde görüldü.

Geminin 31 Aralık tarihinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyordu. Ancak gemi beklendiğinden daha erken geldi. Türkiye’nin envanterine dahil edilecek olan Deepsea Metro sondaj gemisi ile Akdeniz ve Karadeniz’de aktif olarak sondaj faaliyetleri yürütülecek.

2018’de Akdeniz’de Aramalara Başlanacak!

Konu ile ilgili açıklama daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan gelmişti. Yaptığı açıklamada iki gemimizin sismik aramalara devam ettiğini söyleyen Bayraktar, süreci tamamlanan ve çok kısa bir zamanda imzaları atılan, bu yıl bitmeden de envantere katılacağını söylediği sondaj gemisi ile 2018 yılında Akdeniz’de derin deniz sondajını gerçekleştireceklerinden bahsetmişti.

İstanbul’a varmak üzere yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Güney Kore yapımı olan bu sondaj gemisi, 2011 de hizmete girmişti. Hemen hemen 229 metre uzunluğa sahip olan gemi, 12 bin fit deniz ve maksimum da 40 bin fit sondaj derinliği özelliğine sahip.

Geçtiğimiz günlerde bu konu Rum yazarlara da konu olmuştu. Türklerin sondaj gemisi ile petrol arayacağını duyuran Rum yazarlar, bu konudan rahatsız olduklarını ince bir şekilde belirtmişlerdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak’ın ise tutumu oldukça netti. Albayrak Türk bayrağı ile Akdeniz’de gezileceğinin kararlığını geçtiğimiz günlerde göstermişti.