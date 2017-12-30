2018 Yılının Kimlik ve Pasaport Ücretleri Belli Oldu!
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2018 Yılının Kimlik ve Pasaport Ücretleri Belli Oldu!


2018 Yılının Kimlik ve Pasaport Ücretleri Belli Oldu!
2018 Yılının Kimlik ve Pasaport Ücretleri Belli Oldu! Seda Polat - Tarih: 2017-12-30 Saat: 19:45:09
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Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık değerli kağıtların önümüzdeki yıl yani 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Konu ile ilgili Tebliğ Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden geldi. Resmi Gazate’de yayımlanan tebliğ 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olup, uygulamaya konulacak.

Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık değerli kağıtların önümüzdeki yıl yani 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Konu ile ilgili Tebliğ Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden geldi. Resmi Gazate’de yayımlanan tebliğ 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olup, uygulamaya konulacak.

Gelecek yılı baz alan ilgili tebliğde değerli kağıt olarak bilinen noter kağıtları 11 ile 22 lira arasında değişiklik göstererek satılacak. Pasaport bedeli ise 2018 yani yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Aile cüzdanlarının 98,50 lira olduğu yeni yılda, kimlik kartları da 18,50 liradan satılacak. Ayrıca sürücü çalışma belgeleri ve sürücü belgeleri de 134 lira olacak. İş makinesi tescil belgesi 100 lira olurken, motorlu araç tescil belgesi 120 lira olarak belirlendi. Çek yapraklarındaki fiyat ise her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira oldu. Mavi kart ise 2018 yılında 10 liradan satılacak.

Değerli Kağıtların Satılacağı Fiyatlar!

Noter kağıtları ve beyanname 2018 yılında 11 liradan satılacak. Ayrıca vekaletname, protesto ve re’sen senet de 22 liradan satışı gerçekleşecek olanlardan. 2018 yılında ikamet izni için alınacak ücret 72 TL, pasaport için ise 108 lira ücret ödenmesi gerekecek. Kimlik kartını değiştirme ve doğum nedeniyle yeniden düzenlettirenler için ücret 18,50 lira olurken, kimlik kartlarını kaybettiği için yeniden kart çıkarmak isteyenlerde bu ücret 37 lira olarak uygulanacak. 2018 yılında çalışma izni belgesi için ve çalışma izni muafiyeti belgesi için de 72 TL ödeme alınacak. 

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