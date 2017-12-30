Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği!
Advert Advert Advert


Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği!


Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği!
Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği! Seda Polat - Tarih: 2017-12-30 Saat: 20:27:08
Anasayfa Şirketler Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği!

Nokia’nın çıkardığı telefonların arasında ilk telefonu sayılan ve bir zamanların gözde telefonu olan 3310 geçtiğimiz aylarda firma tarafından tekrar satışa sunulmuştu. Günümüz dünyasına ayak uydurmaya çalışan firma, şimdi de 3310’a 4G desteği geliyor. Bir dönemin en popüler telefonu olan Nokia 3310, şimdi de 4G özelliği ile gelecek.

Nokia’nın çıkardığı telefonların arasında ilk telefonu sayılan ve bir zamanların gözde telefonu olan 3310 geçtiğimiz aylarda firma tarafından tekrar satışa sunulmuştu. Günümüz dünyasına ayak uydurmaya çalışan firma, şimdi de 3310’a 4G desteği geliyor.

Bir dönemin en popüler telefonu olan Nokia 3310, şimdi de 4G özelliği ile gelecek.

Telefonun ilk hayatımıza girdiği günlerden beri bilinen Nokia 3310 model telefon, uzun bir aranın ardından tekrar satışa sunulmuştu.

17 Yıl Aradan Sonra!

Geçtiğimiz aylarda tekrar satışa sunulan 3310, MWC 2017’de tanıtılmıştı. 17 yıl aradan sonra tekrar satışa sunduğu telefona bir özellik daha ekleyen Nokia, şimdi de bu telefona 4G uyumunu ekleyecek.

Geçtiğimiz günlerde patent satışıyla gündeme gelen Nokia, elinde bulunan patentleri diğer teknoloji devlerine satarak finans sağlamaya çalışıyordu. Bu hamlenin ardından Nokia’nın borsadaki değeri yükselişe geçmiş ve yeni alıcılar bulmuştu.

Akıllı telefonların piyasaya çıkmasından önce, sektörün gözde firması Nokia idi. Akıllı telefonların çıkması ile bu piyasaya Samsung ve iPhone dahil oldu. Akıllı telefona ayak uyduramayan Nokia, çıkardığı telefonlarla da ne yazık ki piyasanın gerisinde kalmıştı. Bu yaşanan olayların ardından Nokia, bir süre bu alandaki çalışmalarına ara vermişti. Tam 17yıl aradan nostalji yapmak isteyen Nokia, 3310’nun yeni haliyle tekrar telefon piyasasına giriş yaptı. Ancak ne yazık ki 3310 eskisi kadar popüler olamadı. Bu telefon modeli üzerindeki çalışmalarını devam eden Nokia, son günlerde bu modele 4G uyumu eklemesi ile tekrar gündeme geldi. 4G destekli yeni Nokia 3310’nun 100 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. 

nokia nokia 3310 nokia 3310 4G
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Esnaflara Sağlanan Sıfır Faizli Kredilerin Limiti Yükseltilmeli
Esnaflara Sağlanan Sıfır Faizli Kredilerin Limiti Yükseltilmeli
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak
Yatırım Harcamaları 2018 Senesinde 1 Trilyon Lirayı Aşacak