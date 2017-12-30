Nokia Çırpınışlarına Devam Ediyor! 3310’a 4G Özelliği!

Nokia’nın çıkardığı telefonların arasında ilk telefonu sayılan ve bir zamanların gözde telefonu olan 3310 geçtiğimiz aylarda firma tarafından tekrar satışa sunulmuştu. Günümüz dünyasına ayak uydurmaya çalışan firma, şimdi de 3310’a 4G desteği geliyor.

Bir dönemin en popüler telefonu olan Nokia 3310, şimdi de 4G özelliği ile gelecek.

Telefonun ilk hayatımıza girdiği günlerden beri bilinen Nokia 3310 model telefon, uzun bir aranın ardından tekrar satışa sunulmuştu.

17 Yıl Aradan Sonra!

Geçtiğimiz aylarda tekrar satışa sunulan 3310, MWC 2017’de tanıtılmıştı. 17 yıl aradan sonra tekrar satışa sunduğu telefona bir özellik daha ekleyen Nokia, şimdi de bu telefona 4G uyumunu ekleyecek.

Geçtiğimiz günlerde patent satışıyla gündeme gelen Nokia, elinde bulunan patentleri diğer teknoloji devlerine satarak finans sağlamaya çalışıyordu. Bu hamlenin ardından Nokia’nın borsadaki değeri yükselişe geçmiş ve yeni alıcılar bulmuştu.

Akıllı telefonların piyasaya çıkmasından önce, sektörün gözde firması Nokia idi. Akıllı telefonların çıkması ile bu piyasaya Samsung ve iPhone dahil oldu. Akıllı telefona ayak uyduramayan Nokia, çıkardığı telefonlarla da ne yazık ki piyasanın gerisinde kalmıştı. Bu yaşanan olayların ardından Nokia, bir süre bu alandaki çalışmalarına ara vermişti. Tam 17yıl aradan nostalji yapmak isteyen Nokia, 3310’nun yeni haliyle tekrar telefon piyasasına giriş yaptı. Ancak ne yazık ki 3310 eskisi kadar popüler olamadı. Bu telefon modeli üzerindeki çalışmalarını devam eden Nokia, son günlerde bu modele 4G uyumu eklemesi ile tekrar gündeme geldi. 4G destekli yeni Nokia 3310’nun 100 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.