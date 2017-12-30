Otel Fiyatlarındaki En Sert Düşüş Türkiye’de Yaşandı!
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Otel Fiyatlarındaki En Sert Düşüş Türkiye’de Yaşandı!


Otel Fiyatlarındaki En Sert Düşüş Türkiye’de Yaşandı!
Otel Fiyatlarındaki En Sert Düşüş Türkiye’de Yaşandı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-30 Saat: 20:48:46
Anasayfa Eko Gündem Otel Fiyatlarındaki En Sert Düşüş Türkiye’de Yaşandı!

2017 yılının Kasım verileri TÜROB tarafından bir raporla açıklandı. Kasım ayına ait performans verilerinin yer aldığı rapora göre, yılın ilk 11 ayı içerisinde otellerdeki oda fiyatlarında en büyük düşüşü yaşayan ülke Türkiye olarak gösterildi.

2017 yılının Kasım verileri TÜROB tarafından bir raporla açıklandı. Kasım ayına ait performans verilerinin yer aldığı rapora göre, yılın ilk 11 ayı içerisinde otellerdeki oda fiyatlarında en büyük düşüşü yaşayan ülke Türkiye olarak gösterildi.

Türkiye Otelciler Birliği olan TÜROB, 2017 yılının Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilerden elde ettiği bilgilerle otellerin doluluk oranını açıkladı. Gelen bu rapora göre Türkiye’de Kasım ayı içerisinde otellerdeki doluluk oranı, geçen seneye göre arttı ve %13,4 oranında artış gösterdi. Toplamda ise doluluk oranı %62,7 oldu. aynı veriler geçenin senenin aynı verilerine göre %55,3 olarak gerçekleşmişti.

Kur ve Enflasyon da Göz Önüne Alınmalı!

Geçen yıl otellerdeki doluluk oranı %51,1 iken, bu yıl bu oran %60,3 oldu.

Gelen veriler ışığında ise ortalama günlük satışı gerçekleştirilen oda bedelleri, geçen yılın aynı dönemi yani Kasım ayı dönemine göre azaldı. Geçen yıl Kasım ayında 62,9 Euro olan ölçüt, bu yıl 56,7 Euro’da kaldı. Toplam oda sayıları baz alınarak hesaplanan gelirlerde de artış yaşandı. Geçen yıl 34,8 Euro olan veri bu yıl 35,5 Euro olarak gerçekleşti.

Yayımlanan raporların ardından konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜROB Başkanı, döviz kurunda son bir senede yaşanan artışın da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kasım 2016’daki verilerden bahseden Başkan, o zaman 3,65 TL olan doların, Kasım 2017 tarihinde 4,67 TL’ye yükseldiğini belirtti. Turizm sektöründe yaşanan gelir kaybına dikkat çeken Başkan, kur yükselmesinin, Türk lirası bazlı gelir artışına yol açtığının görülmesine rağmen, gerçekleşen enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığını göz ardı etmemeyi önerdi.  

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