Küresel Piyasalarda Senenin Son İşlem Günü Hisseler Düşüşe Geçti

ABD hisse senetleri senenin son işlem gününde düşük hacimli işlemlerle değer kaybı yaşadı. Dolar, düşmeye devam ederken euro 14 senedir gözlemlenen en iyi senelik performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi, 30 günlük ortalamasının yüzde 45 aşağısında seyir izledi. Gösterge endeksi, Cuma günü kayıp vermeye devam ederken, sene boyunca toplam kazancı yüzde 20'nin biraz aşağısında olarak belirlendi. Dow Jones Endeksi, rekor kırmasının ardından düşüşe geçti. Stoxx Europe 600 Endeksi yükseldi.

Hisse Senetleri

- S&P 500 Endeksi, New York saatiyle 14:25 sularında yüzde 0.2 oranında değer kaybetti. Dow Jones Endeksi, yüzde 0.1 oranında düştü ve Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 0.2 oranında değer kaybetti.

- Stoxx Europe 600 Endeksi, yüzde 0.1 oranında düştü.

- MSCI Asya Pasifik Endeksi, yüzde 0.4 oranında yükseldi. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi üç hafta boyunca kazandırmaya devam etti. Gösterge endeks, 2011 senesinden bu yana gözlemlenen en yüksek kapanışını yaptı..

Para Birimleri

- Euro dolar karşısında yüzde 0.4 oranında yükselerek 1.20'ye çıktı. Bu çıkış 14 haftadan uzun bir süredir en güçlü seviyesini gördü.

- Sterlin, yüzde 0.4 oranında yükselerek 1.3525 dolar ile 14 hafta içindeki en güçlü seviyesine ulaştı.

- Japon Yeni, yüzde 0.3 oranında yükselerek 112.56 seviyesine yükseldi. Bu değer bir hafta içindeki en güçlü seviyesiydi.

Tahvil

- ABD'de 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi 3 baz puan artarak yüzde 2.41'e ulaştı.

- Almanya'da 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan artarak yüzde 0.44’e ulaştı. Bu seviyeyle iki aydan uzun bir süre içindeki en yüksek seviyesini gördü.

- İngiltere'de 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan gerileyerek yüzde 1.199'a düştü.