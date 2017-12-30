Edirne Yunan Ve bulgar Turistler İçin İdeal Tatil Yeri Haline Geldi

Şehirdeki otellerde yer kalmayınca turistler beldelerde konaklamaya başladı. Noel sebebiyle tatile çıkan Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayanların yılbaşı alışverişlerini yaptığı Edirne'de, konaklamalı turizm yoğunluğu yaşanıyor. Günler önce rezervasyonlarını yaptıran Yunan ve Bulgar turistler, kutlamaların ardından evlerine dönüş yapacak.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, serhat şehri Edirne'de yılbaşı hareketliliğinin yaşandığını dile getirdi. Şehirdeki tüm otellerin 23 Aralık tarihinden beri tam dolu olduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, komşu ülkelerin Noel kutlamalarının yılbaşından önce başladığını belirtti. Hijyenik, uygun fiyatlı ve düzenli otellerin turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Hacıoğlu, komşu ülkelerden insanların tatillerini Edirne'de geçirmeyi tercih ettiklerini anlattı.

Otellerin Doluluk Oranı Memnuniyet Verici

Edirne'de hizmet veren otelcilerle temaslar kurulduğunu belirten Hacıoğlu, bütün otellerin dolu olduğunu öğrendiklerini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını anlattı. Edirne'nin ilçelerinde bulunan otellerin dahi dolu olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şehrin iki Avrupa Birliği üyesi ülkeye sınır olmanın avantajlarından faydalandıklarını aktardı. Buna ek olarak en büyük sınır kapısının da bu bölgede olmasının fırsatları da yanında getirdiğine işaret eden Hacıoğlu, komşu ülkelerin bu sayede Edirne'ye geldiğini açıkladı. Turizm altyapısı oluşturulmasına yönelik otellerin ve restorant sahiplerinin Bulgarca ve Yunanca kurslarına devam ettiklerini ifade eden Hacıoğlu, müdürlük tarafından Bulgarca ve Yunanca broşürler yayınladıklarını bildirdi.

Edirne'nin Trakya ve Balkanlar için alışveriş ve eğlence merkezi olduğunu dile getiren Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, şehirde yeni yıl hareketliliğinin yaşandığını anlattı. Edirne’nin Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'nın merkezinde bulunduğuna dikkat çeken Bacıoğlu, şehrin turistik oldukça önemli bir şehir olduğunu anlattı ve yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşandığını aktardı.