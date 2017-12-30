Türkiye’nin Petrol İthalatı Yüzde 17 Arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın 2017 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'ndan elde edilen veriler dahilinde, Türkiye'nin motorin ithalatı yüzde 26.3 oranında artarak 1 milyon 225 bin tona, ham petrol ithalatı ise yüzde 6.7 oranında artarak 2 milyon 289 bin tona çıktı. Ekim ayında havacılık yakıtları ithalatı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 69.2 azalarak 3 bin tona düştü. İthalatın kalan bölümünü ise denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturmakta.

Bu sayede, motorin ve ham petrol ithalatındaki artıştan etkilenen Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekim ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına kıyasla yüzde 17.5 oranında artarak 3 milyon 859 bin tona ulaştı. Aynı süreçte en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 154 bin tonla İran'dan gerçekleştirildi. İran’ı 505 bin ton ithal alımla Irak, 219 bin tonla Rusya takip etti.

Benzin Ürünleri İhracatı Yüzde 29 Arttı

Ekim ayında benzin ürünleri ihracatı yüzde 29.3 artarak 259 bin tona yükseldi. Motorin ürünlerin ihracatı yüzde 4.4 oranında artarak 7 bin tona, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0.7 oranında artarak 319 bin tona ulaştı. Bu sayede ekim ayında Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, tüm bölümlerdeki yükselişten etkilenerek yüzde 4.9 artarak 730 bin tona ulaştı.

Türkiye'nin toplam petrol ürün satışları ekim ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına kıyasla yüzde 11.6 oranında yükselerek 2 milyon 692 bin tona çıktı. Aynı süreçte benzin ürünlerindeki satışlar yüzde 7.8 oranında yükselerek 196 bin tona çıkarken, motorin ürünleri yüzde 12.7 oranında yükselerek 2 milyon 311 bin tona ulaştı. Havacılık yakıtları satışları ise yüzde 15.4 oranında artarak 120 bin tona çıktı.