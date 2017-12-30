2017 Türkiye Bitkisel Üretim İstatistik Verileri Bildirildi
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2017 Türkiye Bitkisel Üretim İstatistik Verileri Bildirildi


2017 Türkiye Bitkisel Üretim İstatistik Verileri Bildirildi
2017 Türkiye Bitkisel Üretim İstatistik Verileri Bildirildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-30 Saat: 22:50:35
Anasayfa Eko Gündem 2017 Türkiye Bitkisel Üretim İstatistik Verileri Bildirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 senesine yönelik bitkisel üretim istatistik verilerini bildirdi.

Üretim miktarları, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.2 oranında, sebzelerde yüzde 1.8 oranında ve meyvelerde yüzde 9.7 oranında yükseldi. Bu oranlara göre üretim tutarları 2017 senesinde tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, sebzelerde 30 milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti. Verilerin detayları ele alındığında, tahıl ürünleri üretim miktarları 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 2.4 oranında artarak 36 milyon 133 bin ton olarak gerçekleşti.

2016’ya kıyasla buğday üretimi yüzde 4.4 arttı ve 21 milyon 500 bin ton üretim yapıldı. Arpa üretimi yüzde 6 arttı ve 7 milyon 100 bin ton üretim yapıldı. Çavdar üretimi yüzde 6.7 oranında arttı ve 320 bin ton üretim gerçekleşti. Yulaf üretimi ise yüzde 11.1 oranında artarak 250 bin tona ulaştı. Tüm verilere karşın tane mısır üretimi ise yüzde 7.8 oranında azalarak 5 milyon 9 bin tona düşerken, çeltik üretimi yüzde 2.2 azaldı ve 900 bin ton olarak belirlendi.

Baklagil ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 9 artarak 6 bin 847 tona, nohut yüzde 3.3 artarak 470 bin tona çıkarken, yumru bitkilerden patates üretimi yüzde 1.1 artarak 4 milyon 800 bin ton olarak belirlendi. Bezelye üretimi bir önceki seneye kıyasla yüzde 8.4 düştü ve hayvan yemi üretiminde kullanılan bakla üretimi yüzde 3.8 azaldı.

Sebze Meyve Üretimi Genel Olarak Arttı

Sebze üretimi yüzde 1.8 oranında yükseldi. Sebze ürünleri üretim miktarı 2017’de bir önceki seneye kıyasla yüzde 1.8 oranında artarak 30 milyon 826 bin ton olarak belirlendi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları ele alındığında, yumru ve kök sebzeler yüzde 0.8 oranında, kategorilendirilmemiş diğer sebzeler yüzde 3 oranında, meyve için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1.9 oranında arttı.

Meyve ürünleri üretim miktarı 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 9.7 oranında arttı ve 20 milyon 809 bin ton olarak belirlendi. Meyveler arasında önemli ürünlerin üretim miktarları incelendiğinde, bir önceki seneye kıyasla elma yüzde 3.6 oranında, şeftali yüzde 14.4 oranında, kiraz yüzde 4.6, kayısı yüzde 34.9 oranında arttı. Turunçgil meyvelerden mandalina üretimi yüzde 16 oranında artarken, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı üretimi ise yüzde 54.1 oranında düştü.

TÜİK Bitkisel Üretim Baklagil Meyve Sebze
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