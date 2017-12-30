İşsizlik Yüzde 0.8 Oranında Geriledi

TÜİK’in elde ettiği veriler dahilinde, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri işsiz vatandaşların sayısı 2017 senesinin 9 aylık süreci boyunca geçtiğimiz seneye kıyasla 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik yüzde 0.7 oranında düşerek yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçte tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.9 oranında düşerek yüzde 12.8 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 Yaş Arası) işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında artarak yüzde 20’ye yükselirken,15-64 yaş arası işsizlik oranı yüzde 0.8 oranında düşerek yüzde 10.8 olarak tespit edildi.

1 Milyon 233 Bin Kişi İstihdam Edildi

İstihdam edilen vatandaşların sayısı 2017 senesi Eylül ayında, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 1 milyon 233 bin kişi yükselerek 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1.1 puan artarak yüzde 47.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte, tarım sektöründe çalışan vatandaşın sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan vatandaşın sayısı 1 milyon 36 bin kişi daha çoğaldı. İstihdam edilen vatandaşların yüzde 20.3’lük bölümü tarım, yüzde 18.8’lik bölümü sanayi, yüzde 7.7’lik bölümü inşaat, yüzde 53.1’lik bölümü ise hizmetler sektöründe çalışıyor. 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla tarım sektörünün istihdam edilen vatandaşlar arasadındaki payı 0.2 puan, sanayi sektörünün payı 0.3 puan düşerken, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı, inşaat sektörünün payındaysa değişim olmadı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53.6 seviyesinde belirlendi. İşgücü 2017’nin Eylül döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 1 milyon 128 bin kişi yükselerek 32 milyon 215 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 53.6’a ulaştı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puan artarak yüzde 73.1, kadınlarda ise yüzde 34.5 seviyesinde gerçekleşti.